LES TRAITRES M6. La saison 2 du jeu de trahisons revient sur M6 ce mercredi 12 juillet 2023. On compte 18 personnalités parmi les candidats.

Les Traitres avait réalisé un joli succès d'audiences lors de sa première diffusion l'an dernier. Après avoir séduit 2,10 millions de téléspectateurs en moyenne, le jeu de M6 revient ce mercredi soir pour la saison 2. Pour rappel, cette émission suit plusieurs personnalités, dont trois sont désignées en secret comme des "traîtres". Les candidats "loyaux" doivent démasquer les trois moutons noirs du troupeau, tandis que ces derniers tentent d'éliminer tous les autres candidats.

Cette année, 18 vedettes participent à la saison 2 des Traitres. Au micro de 20 minutes, celles-ci sont revenues sur cette expérience particulière de tournage. Le chef Norbert Tarayre n'hésite pas, ainsi, à rappeler qu'il s'agit d'un "jeu déstabilisant", et "très éprouvant psychologiquement". En raison des conditions de tournage (des nuits particulièrement courtes et le froid de l'Auvergne où l'émission a été captée), "ça pète les plombs" note l'animateur Eric Antoine, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs.