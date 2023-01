TF1 lance ce lundi 9 janvier 2023 les premiers épisodes de "Lycée Toulouse-Lautrec", sa nouvelle série, inspirée d'un véritable établissement inclusif.

[Mis à jour le 9 janvier 2023 à 20h48] C'est une nouvelle série que les fidèles de TF1 peuvent découvrir ce soir. "Lycée Toulouse-Lautrec" suit le quotidien d'adolescents handicapés et valides, étudiant dans le même établissement scolaire. Cette fiction qui déconstruit les préjugés est inspirée de l'histoire vraie vécue par Fanny Riedberg, créatrice de la série.

"Ce que vit le personnage de Victoire, c'est ce que j'ai vécu, expliquait-elle lors du dernier Festival de la Fiction de La Rochelle en conférence de presse. C'est à dire que j'ai été contrainte d'intégrer ce lycée Toulouse-Lautrec. J'étais une valide pleine d'à priori. C'était un monde que je ne connaissais pas et j'étais effectivement extrêmement réfractaire. Comme le personnage principal, j'ai appris très rapidement énormément de choses." Ce vécu lui a ainsi inspiré cette nouvelle série, qui, elle l'espère, "fera changer le regard sur le handicap."

"Lycée Toulouse-Lautrec" suit le quotidien de Victoire qui rentre au lycée Toulouse-Lautrec, qui accueille des élèves en situation de handicap. Si elle est réfractaire dans un premier temps, la jeune fille va apprendre à surmonter ses préjugés. Au casting, les téléspectateurs pourront reconnaître Stéphane De Groodt dans le rôle du proviseur, Aure Atika dans celui de la mère de Victoire, mais aussi Valérie Karsenti, Rayane Bensetti, Joséphine Draï, Bruno Salomone ou Lou Bonetti. La série est surtout l'occasion de découvrir dans un premier rôle Chine Thybaud et Ness Merad, qui incarnent respectivement Victoire et Marie-Antoinette. "Lycée Toulouse-Lautrec" est diffusée chaque lundi sur TF1, à partir du 9 janvier 2023 à 21h10.

Fiche série

Synopsis - Victoire rentre au lycée Toulouse-Lautrec, un établissement qui accueille de nombreux élèves en situation de handicap. D'abord réfractaire à sa nouvelle vie, la jeune fille va apprendre à dépasser ses préjugés et à s'ouvrir aux autres. Cette série en six épisodes est diffusée sur TF1 à partir du 9 janvier 2023.

Chine Thybaud : Victoire

Stéphane De Groodt : M. Feuillate

Valérie Karsenti : Mme Lespic

Aure Atika : Elisabeth

Ness Merad : Marie-Antoinette

Max Baissette de Malglaive : Corto

Adil Dehbi : Reda

Juliette Halloy : Charlie

Aminthe Audiard : Roxana

Margaux Lenot : Maëlle

Nolann Duriez : Hugo

Hippolyte Zaremba : Jean-Philippe

Joséphine Draö : Mme Bayle

Charlie Bruneau : Sylvie

Rayane Bensetti : Khaled

Bruno Salomone : Dr Ramzilag

Abraham Wapler : Jules

"Lycée Toulouse-Lautrec" est une série télévisée en six épisodes diffusée sur TF1. Les deux premiers épisodes sont à voir le 9 janvier 2023. Deux épisodes sont ensuite diffusés chaque lundi, jusqu'au 23 janvier 2023. Il faut se rendre sur la première chaîne à partir de 21h10 pour suivre la série.

Si vous avez raté un épisode de "Lycée Toulouse-Lautrec" lors de sa diffusion, ne vous en faites pas, TF1 a pensé à tout. Comme les autres de ses programmes, la série en six épisodes est disponible au visionnage en replay. Il suffit de se rendre sur la plateforme de streaming gratuite MyTF1 pour retrouver les épisodes manqués. Il vous suffit seulement d'avoir un compte gratuit sur le site pour visionner la série.

"Lycée Toulouse-Lautrec" diffuse sa première saison en six épisodes du 9 janvier jusqu'au 23 janvier 2023 sur TF1. Pour l'heure, on ne sait pas si une saison 2 est commandée par la première chaîne et si une suite est prévue. Il faudra attendre une officialisation de la première chaîne, qui sera certainement lié aux chiffres d'audiences de la série, pour connaître l'avenir de "Lycée Toulouse-Lautrec".