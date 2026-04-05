Philippe Proteau (Joséphine, ange gardien) : le réalisateur libéré après la mort de sa femme, la thèse du suicide avancée

Philippe Proteau, réalisateur de séries comme "Joséphine, ange gardien" ou "Camping Paradis", a été remis en liberté, samedi 4 avril. Il avait été placé en garde à vue après la mort de sa femme.

Philippe Proteau est ressorti libre de sa garde à vue. Le réalisateur de séries a été libéré, samedi 4 avril, alors qu'il a été soupçonné d'être à l'origine de la mort de sa femme, qui a chuté d'un appartement dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 avril 2026, rue du Faubourg-Poissonnière, dans le Xe arrondissement de Paris. "Aucun élément à charge n’étant actuellement révélé contre Philippe P. dans les causes de la mort de sa femme, celui-ci a été remis en liberté", a fait savoir le parquet de Paris.

Philippe Proteau est un réalisateur et producteur de séries, qui a participé à plusieurs saisons de Joséphine, ange gardien. Il a aussi réalisé plusieurs épisodes de Camping Paradis, une autre série populaire diffusée sur TF1. Dans cette affaire, l'homme d'une soixantaine d'années avait été placé en garde à vue pour "meurtre sur conjoint". Après la libération de Philippe Proteau, l'enquête pour déterminer les causes de la chute mortelle se poursuit, selon le parquet de Paris.

Ce que l'on sait de la mort de Tatiana, la femme de Philippe Proteau

Selon Le Parisien, les secours ont été appelés vers 4 heures du matin pour une intervention d'urgence dans ce secteur de la capital. Les équipes médicales, incluant le SMUR de l'hôpital Lariboisière et les sapeurs-pompiers des casernes Rousseau et Landon, se sont rapidement déployées sur place pour tenter de porter secours à une personne en détresse.

La scène découverte par les premiers intervenants était particulièrement dramatique, indique le journal. Des témoins présents sur place ont immédiatement entrepris un massage cardiaque en attendant l'arrivée des professionnels de santé. Malgré tous les efforts déployés par les équipes médicales pour tenter une réanimation, leurs tentatives sont restées vaines. Les circonstances entourant cet événement ont rapidement orienté les forces de l'ordre vers une enquête approfondie.

Tatiana, la victime, avait 39 ans. Selon Le Parisien, la femme de Philippe Proteau, née en Ukraine, aurait été retrouvée nue sur la chaussée. Elle présentait "une plaie pouvant provenir d'une arme blanche au niveau de la hanche", tandis qu'un manche de couteau sans lame a été découvert à proximité de son corps.

Selon les informations du parquet de Paris, les examens réalisés "sur le corps de la défunte n’ont révélé aucune trace de lutte ni de défense". Dans cette affaire, la thèse du suicide est désormais privilégiée. D'après le ministère public, des proches ont "évoqué des tentatives de suicide antérieures".

Pourquoi Philippe Proteau a-t-il été placé en garde à vue ?

Les policiers ont entrepris une enquête de voisinage méthodique pour identifier l'origine précise de l'incident. Leur investigation les a menés jusqu'au dernier étage de l'immeuble, au cinquième niveau du bâtiment. C'est là qu'ils ont rencontré Philippe Proteau, un homme dont le comportement a immédiatement attiré leur attention.

Lors de son interpellation, le réalisateur de séries aurait confirmé aux policiers que la victime était "sa femme, sans plus de précision". Selon la source policière citée, l'individu présentait "un regard hagard, abattu" et répondait "de manière évasive" aux questions des enquêteurs. L'exploration de l'appartement par les forces de l'ordre a révélé plusieurs éléments troublants. Les policiers ont découvert de la cocaïne sur une table. Philippe Proteau et sa compagne "avaient fait usage de cocaïne peu avant les faits", a précisé le parquet de Paris.

Des ustensiles de cuisine disposés à proximité avaient des similitudes avec le couteau retrouvé près de la victime. Un passeport a également été retrouvé dans les lieux, permettant d'établir un lien direct avec les événements survenus dans la rue. Philippe Proteau a été immédiatement interpellé et conduit au service de traitement judiciaire de nuit du Xe arrondissement pour y être entendu. Il a été placé en garde à vue avant d'être finalement libéré samedi.