Léa Salamé fait pleurer la femme d'un milliardaire dans "Quelle époque !", le plan de com était bien rôdé

Hélène Mercier-Arnault, la femme de Bernard Arnault, en larmes sur France 2 après ses propos sur les SDF : une séquence d'émotion bien orchestrée.

Elle est une pianiste de talent, mais est plus souvent réduite à une "femme de". Hélène Mercier-Arnault, l'épouse de l'homme le plus riche de France Bernard Arnault, a multiplié les apparitions médiatiques depuis février pour promouvoir son nouvel album "Lost To The World" en duo avec le violoniste Daniel Lozakovich. Cette tournée promotionnelle, qui a pris tout le monde par surprise, à commencer dit-on par les équipes de LVMH, devait initialement se concentrer sur sa carrière musicale. Mais elle a pris une tournure inattendue lorsque la musicienne s'est lancée dans des considérations sociétales qui ont déclenché une véritable vague d'indignation.

Le 23 février dernier, installée dans les studios de RTL face à Marc-Olivier Fogiel, la pianiste de 54 ans accordait un entretien de vingt minutes, réduit ensuite à dix minutes au montage. Durant cette interview, l'animateur l'interrogeait sur divers sujets d'actualité, notamment la question des sans-abri. Une pratique courante dans l'émission de Fogiel qui aime sortir ses invités de leur zone de confort en les questionnant sur des thématiques éloignées de leur domaine d'expertise.

L'entretien semblait s'être déroulé sans accroc majeur jusqu'à ce que, près d'un mois plus tard, le site Mediapart révèle un extrait coupé au montage. Dans ce passage non diffusé, on entend Hélène Mercier-Arnault tenir des propos pour le moins déconcertants. L'épouse du milliardaire français y développe une vision très personnelle de la précarité, indiquant ne pas penser tous les jours aux sans-abris puis analysant la situation des SDF comme relevant d'une forme de décision individuelle plutôt que d'un problème systémique.

La publication de cet extrait par Mediapart a immédiatement provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Les associations d'aide aux sans-abri, les personnalités politiques et de nombreux citoyens ont exprimé leur consternation face à ce qu'ils percevaient comme une déconnexion totale des réalités sociales. L'affaire va prendre une ampleur considérable, menaçant l'image soigneusement construite de la famille Arnault.

"Alors je suis désolée de pleurer à la télévision, c'est honteux"

Il a fallu un passage dans l'émission Quelle Époque ! de France 2, présentée par Léa Salamé, pour rétablir la vérité, samedi 6 avril. Dès le début de l'interview, la présentatrice décide de mettre le sujet sur la table, lisant les propos exacts tenus chez Fogiel et précisant que ceux-ci ont "beaucoup choqué" faisant passer l'artiste pour quelqu'un de "complètement déconnecté". L'occasion pour Hélène Mercier-Arnault d'expliquer le contexte de l'enregistrement.

"Il m'a parlé de tous ces autres sujets qui n'avaient rien à voir avec la musique. Il a coupé beaucoup de passages sur la musique", se justifie-t-elle, pointant du doigt le montage réalisé par l'équipe de RTL. Puis, soudainement, l'émotion va la submerger. Les larmes aux yeux, Hélène Mercier-Arnault va évoquer un souvenir douloureux de son adolescence à Nanterre, lorsque sa sœur, aujourd'hui décédée, entretenait une relation avec un homme sans-abri. "Ma sœur [...] avait un amoureux SDF. Et elle voulait aller vivre avec lui dans la gare du RER. Donc tout de suite ça m'est venu, quand il m'a parlé de ça. J'ai eu besoin de dire, 'j'y pense pas tous les jours', parce que c'est insupportable, tout d'un coup, cette violence", a-t-elle confié entre deux sanglots.

Refuser d'y penser et évoquer un "choix individuel" des SDF seraient donc deux manifestations de ce traumatisme. La séquence, d'une intensité émotionnelle rare pour ce type d'émission, a créé un moment de télévision mémorable. "Alors je suis désolée de pleurer à la télévision, c'est honteux", s'excusait la pianiste, visiblement bouleversée. Elle a ensuite tenté d'expliquer sa pensée en évoquant les "gens fracturés, qui n'arrivent pas à vivre dans la vie normale", mentionnant notamment la bipolarité dont souffrait sa sœur. Un peu plus tard dans l'émission, Hélène Mercier-Arnault va aussi raconter comment, en 1996, son mari, Bernard Arnault, l'a aidée à traverser le deuil silencieux qui a suivi le suicide de sa sœur Madeleine, atteinte de troubles bipolaires.

Reste que le timing de ce passage à la télévision ne doit rien au hasard selon plusieurs observateurs. Il s'inscrirait même dans une stratégie de communication minutieusement orchestrée. Selon les informations révélées par plusieurs médias, dont TF1 dans l'émission Quotidien, l'ensemble de cette séquence promotionnelle a été pilotée par Louis Jublin, ancien conseiller en communication de Gabriel Attal à Matignon. Comme l'a indiqué La Lettre, ce professionnel aguerri de la communication politique, qui a rejoint le secteur privé, supervise désormais les apparitions médiatiques d'Hélène Mercier-Arnault.

"Hélène Mercier-Arnault, pianiste et femme de Bernard Arnault, a orchestré un plan de promotion médiatique soigné pour son nouveau disque", note Julien Bellver dans Quotidien, ajoutant que le rétropédalage sur France 2 était "géré par le communicant". Des larmes sans doute sincères, mais qui semblent compatibles avec une stratégie de gestion de crise parfaitement rodée, visant à transformer une polémique désastreuse en moment de télévision touchant et humanisant.