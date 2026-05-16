Découvrez les candidats à l'Eurovision 2026, les photo-portraits

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Candidat de l'Autriche à l'Eurovision 2026 : COSMÓ

  • Candidat : COSMÓ
  • Pays : Autriche
  • Chanson : "Tanzschein"
Né en Hongrie, COSMÓ a grandi dans le Burgenland et vit à Vienne. Il joue de la guitare et du piano et suit des cours de chant lyrique à Graz. En 2022, il a atteint la finale de The Voice Kids et est devenu l'élève d'un professeur d'opéra à Graz (excusez du peu). Depuis 2025, il écrit avec le producteur Markus Perner et a fondé le groupe The Thumbs pour les performances live. On aime déjà leur style et leurs costumes.
©  ORF

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La Rédaction