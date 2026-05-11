Eurovision : ces détails qu'il ne faudra pas louper à la télé, les images en avant première
"Regarde!", la chanson de la France pour l'Eurovision, a été écrit par Christopher Cohen, Fredie Marche, Maxime Morise et Fred Savio, et est interprété entièrement en français. Membre du Big Five (le plus gros contributeurs du concours), la France est automatiquement qualifiée pour la grande finale du 16 mai, mais Monroe offrira un avant-goût lors de la deuxième demi-finale du 14 mai, entre la Tchéquie et l'Arménie. La France occupe actuellement la 4e place des pronostics.
© Sarah Louise Bennett / EBU