Eurovision : ces détails qu'il ne faudra pas louper à la télé, les images en avant première
Le groupe (de filles) qui représente l'Estonie à l'Eurovision 2026 s'appelle Vanilla Ninja. Ça ne s'invente pas. Derrière se cache un rock énergique avec le titre Too Epic To Be True, hymne guitare-basse-batterie qu'on croirait produit pour remplir les stades. Habillées de tenues blanches modernes et élégantes, les trois rockeuses chics vont multiplier les interactions avec le public avant un final pyrotechnique accentuent le caractère épique revendiqué par la chanson.
© Sarah Louise Bennett / EBU