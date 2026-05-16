Eurovision : les images les plus impressionnantes et les plus loufoques du show en avant première
Monroe, la représentante française de 17 ans à l'Eurovision, a déjà effectué plusieurs répétitions et une prestation en live sur la scène de la Wiener Stadthalle de Vienne. Son interprétation du titre "Regarde!" combine une esthétique inspirée du romantisme historique avec une confrontation physique intense face à cinq danseurs vêtus de noir. Et on vous l'annonce : sa performance, rodée et puissante, confirme qu'elle est prête pour la compétition.
© Sarah Louise Bennett / EBU