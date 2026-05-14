Eurovision : on a vu Monroe et les autres sur la scène de l'Eurovision, les images en avant première
Monroe, la représentante française de 17 ans à l'Eurovision, a déjà effectué deux répétitions sur la scène de la Wiener Stadthalle de Vienne. Sa prestation sur le titre "Regarde!" combine une esthétique inspirée du romantisme historique avec une confrontation physique intense face à cinq danseurs vêtus de noir. Et on vous l'annonce : sa performance, rodée et puissante, confirme qu'elle est prête pour la compétition.
© Sarah Louise Bennett / EBU