Eurovision 2026 : classement de la France, candidats gagnants, polémiques... Les infos avant la grande finale

L'Eurovision 2026, c'est bien ce samedi 16 mai avec la grande finale, le plus grand concours de chant d'Europe voire du monde. Le classement de la France n'est pas reluisant, mais on y croit ! Suivez les dernières infos en direct.

L'essentiel

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10:21 - Le candidat doit "clairement calmer le jeu sur certains points" C'est lors d'un entretien avec NRK, l'audiovisuel public norvégien, que le Norvégien Jonas Lovv a détaillé les ajustements de dernière minute exigés pour son titre "Ya Ya Ya". "Pour ne pas tourner autour du pot : c'était tout simplement trop sexy", a confié le chanteur. Il a ajouté ne pas pouvoir "entrer dans les détails concernant l'objet exact de l'avertissement", tout en reconnaissant devoir "clairement calmer le jeu sur certains points".

10:16 - Encore un avertissement avant l'Eurovision Les polémiques et rappels à l'ordre ne concernent pas qu'Israël. Lors de la cérémonie d'ouverture de l'Eurovision 2026, la délégation norvégienne a révélé avoir été rappelée à l'ordre par l'Union européenne de radio-télévision (UER). L'organisation a demandé au candidat Jonas Lovv d'adapter sa performance pour la rendre plus compatible avec un public "familial". La prestation du candidat norvégien était jugée "trop sexy". De quoi laisser penser qu'elle allait un peu trop loin. En demi-finale jeudi, elle n'a pas suscité plus de réactions.

10:11 - Israël quatrième de l'Eurovision à date, un fossé se creuse avec le top 5 Résultat d'une vague de soutien face au polémiques ou d'une manipulation ? On ne sait plus vraiment à quoi s'en tenir, mais Noam Bettan, candidat controversé d'Israël pour cette édition 2026 de l'Eurovision est classé dans le Top-5 dans les pronostic. Il était même 4e ce vendredi. Sa cote chez les bookmakers se négocie actuellement entre 13.00 et 21.00 et il se trouve actuellement autour de 7% de chances de victoire.

10:06 - L'Eurovision 2026 marquée par une crise sans précédent Cette 70e édition de l'Eurovision se déroule donc dans un contexte de tension majeure, avec le boycott de cinq pays (Pays-Bas, Irlande, Slovénie, Espagne et Islande) en raison de la participation d'Israël, dans le contexte de la guerre à Gaza. Seulement 35 pays prendront part au concours, le chiffre le plus bas depuis 2004.

10:01 - Manifestations, tensions et exclusions en marge de l'Eurovision Alors que l'inauguration de l'Eurovision 2026 s'est déroulée sans encombre dimanche à Vienne, samedi dernier des militants propalestiniens ont perturbé à coups de sifflets et de mégaphone les discours de la ministre autrichienne des Affaires étrangères et du maire de Vienne lors de la Journée de l'Europe. Ils protestaient contre la participation d'Israël au concours. Mardi des protestataires ont voulu des cercueils dans le centre de la capitale autrichienne. Plusieurs personnes ont été exclues du public de la demi-finale alors qu'elles tentaient de protester pendant la prestation du candidat israélien.

09:57 - Israël dénonce l'antisémitisme derrière les accusations Le ministre israélien de la Diaspora, Amichai Chikli, s'est inquiété d'une "forte poussée, coordonnée, de discours antisémites et anti-israéliens autour de l'Eurovision 2026". Il a annoncé avoir "donné instruction d'élargir la surveillance et les alertes en temps réel, et de travailler de concert avec les autorités compétentes et nos partenaires à travers le monde afin de protéger les citoyens israéliens et les communautés juives".

09:52 - L'inaction des organisateurs de l'Eurovision pointée du doigt Face à cette opération d'Israël pour promouvoir sa candidate, les organisateurs de l'Eurovision "ont publiquement minimisé la campagne de vote d'Israël et ne l'ont jamais investiguée de manière approfondie", affirment les journalistes du New-York Times. Ils avaient même découragé les diffuseurs de parler aux médias.

09:47 - Au moins un million de dollars investis dans l'Eurovision Selon des documents financiers consultés par les journalistes, "Israël a dépensé en marketing pour l'Eurovision au moins 1 million de dollars" pour promouvoir ses candidats nationaux. Un ancien compositeur pour Israël à l'Eurovision confie au New York Times que le pays a financé la promotion de ses candidats dès 2018, avant d'accentuer ce soutien ces dernières années. L'enquête révèle qu'une partie de cet argent provenait du bureau de "hasbara" (propagande à l'étranger) de Benjamin Netanyahu.

09:43 - Des publicités financées par le gouvernement israélien Des journalistes de la chaîne finlandaise Yle TV1 ont révélé que le gouvernement israélien avait acheté des publicités en ligne en plusieurs langues, appelant les gens à voter pour Yuval Raphael jusqu'à 20 fois, soit le maximum autorisé. Benjamin Netanyahu avait lui-même publié un visuel en ce sens. L'Eurovision a incarné pour le gouvernement israélien l'occasion de "redorer le blason du pays et de rallier le soutien international", alors qu'Israël était critiqué mondialement pour la violence de sa guerre contre Gaza.

09:38 - Israël à l'Eurovision : un résultat très contesté l'année dernière La candidate israélienne Yuval Raphael était arrivée deuxième au concours en mai 2025, remportant le vote des téléspectateurs, y compris dans des pays fortement mobilisés en faveur des droits palestiniens. Ce résultat avait déclenché critiques et enquêtes. Le journal britannique The Guardian avait notamment illustré que la chanson de Yuval Raphael "était loin d'être aussi populaire" que ce que les résultats suggéraient.

09:33 - Une enquête dévoile la manipulation de l'Eurovision par Israël Comme si les critiques et avertissements ne suffisaient pas, une enquête du New York Times a mis en cause Israël, indiquant que le pouvoir israélien aurait massivement investi pour promouvoir ses candidats à l'Eurovision, provoquant la colère de plusieurs pays participants. Dans un article publié le lundi 11 mai, deux journalistes du New York Times, Mara Hvistendahl et Alex Marshall, documentent "une campagne bien organisée menée par le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui a fait de l'Eurovision un outil de soft power".

09:29 - De nouvelles règles de vote instaurées à l'Eurovision En novembre 2025, l'UER avait instauré de nouvelles règles de vote pour apaiser les tensions. Le nombre de votes autorisés a été réduit de moitié, et les votes pour les demi-finales sont désormais répartis entre le public et un jury professionnel, comme pour la finale.

09:24 - L'UER relativise l'impact sur les résultats des l'Eurovision Malgré cet incident, l'UER assure que "compte tenu de l'ampleur de notre système de vote, une telle activité ne peut pas influencer le résultat global, et 50 % de l'ensemble des votes cette année sont attribués par des jurys professionnels". L'an dernier, le vote massif du public pour la candidate israélienne Yuval Raphaël avait déjà soulevé interrogations et protestations, la RTVE espagnole ayant notamment demandé l'ouverture d'une enquête sur les télévotes.

09:20 - Un retrait immédiat exigé et obtenu avant l'Eurovision Le coup de pression de l'Eurovision auprès de la télévision publique israélienne pour lui demander de mettre immédiatement fin à toute diffusion de vidéos semble avoir porté ses fruits. Selon la direction de l'UER, les vidéos ont effectivement été retirées de toutes les plateformes sur lesquelles elles avaient été publiées. La KAN a "immédiatement donné suite à cette demande", selon le communiqué officiel de l'UER publié le 9 mai.

09:15 - Un avertissement au diffuseur israélien de l'Eurovision La présence d'Israël à l'Eurovision reste un caillou dans la chaussure des organisateurs. Martin Green, directeur du concours, a adressé une lettre d'avertissement officielle au diffuseur israélien KAN début mai, après la diffusion de vidéos appelant à voter dix fois pour Israël. "Utiliser un appel direct à l'action pour voter 10 fois pour un artiste ou une chanson n'est pas conforme à nos règles ni à l'esprit du concours", a-t-il déclaré. Des règles avaient déjà été modifiées l'an passé pour des raisons similaires.

09:10 - Des soutiens à la participation d'Israël à l'Eurovision Le ministre allemand de la Culture, Wolfram Weimer, a déclaré que l'appel au boycott d'Israël à l'Eurovision 2026 l'avait fait "souffrir". "Je me suis très tôt engagé pour qu'Israël puisse chanter et j'ai porté cette cause jusqu'au plus haut niveau politique. Je suis heureux qu'Israël puisse maintenant chanter et je pars donc pour Vienne, où je me réjouis de l'événement", a-t-il affirmé. La France a aussi très tôt assuré de sa participation, le ministre des Affaires étrangères ayant exprimé son "refus catégorique de l'obscurantisme" : "Je me réjouis que l'Eurovision n'ait pas cédé aux pressions, et que la France ait contribué à empêcher un boycott d'Israël dans cette enceinte".

09:02 - Une sécurité renforcée autour de l'Eurovision 2026 à Vienne Plus de 1 100 artistes internationaux, dont Macklemore et Massive Attack, ont également signé une pétition appelant au boycott de l'Eurovision. La sécurité sera considérablement renforcée au Wiener Stadthalle, théâtre de la compétition cette semaine et ce samedi 16 mai 2026. Avant l'Eurovision, les services de renseignement autrichiens ont contrôlé le profil des 16 000 professionnels intervenant dans le cadre de l'événement afin d'écarter tout potentiel fauteur de troubles. Pas moins de 500 agents de sécurité seront présents rien que dans la salle de spectacle, tandis que des chiens renifleurs seront déployés dans la ville. Les 3 500 tonnes de matériel acheminées vers la Stadthalle ont par ailleurs été méticuleusement scannées.

08:51 - L'Eurovision 2026 sous tension avec la participation d'Israël Difficile d'introduire cette édition anniversaire de l'Eurovision sans évoquer les traditionnelles tensions qui entourent le concours. Cette années, elles sont très fortes, puisque plusieurs appels au boycott ont été lancés pour protester contre la participation d'Israël en pleine guerre à Gaza, mais aussi depuis février en Iran et au Liban. L'Eurovision se passera ainsi ce soir de l'Espagne, l'Irlande, l'Islande, les Pays-Bas et la Slovénie, qui ont décidé de boycotter le concours pour marquer leur désaccord. Chez certains, la télévision publique diffusera même autre chose, comme des films sur la Palestine à la place du concours.

08:40 - L'Australie, deuxième au classement de l'Eurovision selon les bookmakers Deuxième dans ce classement de l'Eurovision avant l'heure autour des 15% de chances de victoire, l'Australie, avec la star locale Delta Goodrem et son titre "Eclipse", est passée récemment devant la Grèce, créditée de plus ou moins 10% de chances avec "Ferto" ("Ramène ça !") du fantasque Akylas Mytilineos. Le Danemark chute de la troisième à la cinquième place (6%) avec "Før vi går hjem" ("Avant de rentrer") de Søren Torpegaard Lund, doublé à la fois par l'Australie, mais aussi par l'Israélien Noam Bettan et son titre "Michelle".

08:29 - Linda Lampenius et Pete Parkkonen, le duo parfait pour l'Eurovision Linda Lampenius, 56 ans, surnommée "la déesse du violon", apporte une dimension artistique unique avec un parcours impressionnant, incluant une collaboration avec Céline Dion sur l'album "Taking Chances" en 2007 et même une apparition dans la série Alerte à Malibu. Pete Parkkonen, 36 ans, d'origine martiniquaise, est un habitué des concours télévisés ayant remporté la version finlandaise de Danse avec les stars en 2014.

08:20 - La Finlande a eu le droit de tricher (ou presque) à l'Eurovision Le titre de la Finlande à l'Eurovision, "Liekinheitin", signifie "Lance-flammes" en français. Et il fait l'unanimité. Même l'Union européenne de radiodiffusion a exceptionnellement autorisé la Finlande à enregistrer le violon en direct, dérogeant ainsi à la règle habituelle qui interdit la captation d'instruments sur scène. "Après concertation avec l'ORF, nous avons accédé à la demande formulée il y a quelques mois par Yle d'enregistrer en direct, via un microphone, des extraits des solos de violon de la chanson finlandaise", précise l'UER. Cette décision, jugée "artistiquement justifiée", pourrait bien faire la différence ce soir lors de la finale.

08:11 - Qui sont les gagnants annoncés de l'Eurovision 2026 ? La Finlande, avec son duo composé de la violoniste Linda Lampenius et du chanteur Pete Parkkonen, qui s'est qualifié haut la main lors de la première demi-finale mardi. La proposition finlandaise, qui n'a remporté le concours qu'une seule fois, en 2006, est décrite comme dansante et "d'une très grande qualité musicale" par Anna Muurinen, experte finlandaise de l'Eurovision. Selon elle, le morceau offre "trois minutes de pure dramaturgie" avec une mise en scène passionnée. Le choix de chanter en finnois vise à toucher une vaste audience sans sacrifier à l'anglais.

08:00 - Un classement de référence avant l'Eurovision 2026 ce soir Le classement l'Eurovision 2026, bien que loin d'être définitif, s'annonce déjà très clair selon les bookmakers : le site Eurovision World, référence en matière de pronostics avant le grand concours, compile comme chaque année les cotes des artistes chez une quinzaine de preneurs de paris et calcule une chance de victoire en pourcentage pour chacun. Et cette année, les parieurs placent la Finlande loin devant avec plus de 35% de chances de victoire et même près de 40% à la veille du concours.

07:55 - Comment Monroe et la France sont-elles tombées si bas au classement de l'Eurovision ? Nous ne voyons qu'une explication à la chute de la France au classement de l'Eurovision 2026 selon els bookmakers. Les répétitions et les demi-finales, qui sont chaque année des étapes décisives, les premiers révélateurs du classement à venir de l'Eurovision. Ce sont les passages sur scène en condition réelles qui permettent d'affiner les pronostics, jusqu'ici basés sur des clips officiels et les réactions des réseaux sociaux. Voir les prestations des candidats à l'Eurovision "en vrai" sur la scène de Vienne a semble-t-il rebattu les cartes de plusieurs grands prétendants et la France figure parmi les principaux perdants de cette semaine décisive.