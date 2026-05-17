Classement de l'Eurovision 2026 : le gagnant est une gagnante, la France et Monroe saquées par le public... Le résultat complet
EUROVISION. L'Eurovision 2026 a livré son résultat samedi soir, en sacrant la Bulgare Dara avec sa chanson "Bangaranga". Au classement de cet Eurovision très particulier, la France termine loin derrière, Monroe ayant été boudée par le public. Découvrez le palmarès complet.
- L'Eurovision 2026 a sacré la Bulgarie ce samedi 16 mai 2026, après un show de 4 heures et les votes des délégations puis du public. C'est la Bulgare Dara qui remporte l'Eurovision cette année avec sa chanson "Bangaranga" !
- Le classement provisoire de l'Eurovision après le vote des délégations avait déjà donné la Bulgarie loin devant, avec plus de 200 points. La France avait terminé 4e de cette première étape, nourrissant les espoirs de victoire ou de podium, avec 144 points.
- Le vote du public a complètement changé le classement avec la Moldavie puis Israël passés en tête à quelques minutes du verdict. Israël, a été fortement hué en passant premier avec 343 points au total. Mais finalement, la Bulgarie a repris la première place in extremis avec 516 points.
- La France a été littéralement saquée par le public de l'Eurovision qui ne lui a accordé que 14 points, faisant passer son total à 158 points seulement. Monroe, qui s'est produite en 15e position à avec sa chanson "Regarde !", terminera loin derrière, à la 11e place au classement de cet Eurovision 2026.
- Cette finale de l'Eurovision a connu quelques couacs comme les sifflets subis par le candidat d'Israël Noam Bettan en début de soirée. Une réclamation a été déposée par le candidat Tchèque, une caméra cassée ayant perturbé sa prestation.
Le classement de l'Eurovision 2026
- Bulgarie - Bangaranga (Dara) : 516 points
- Israël - Michelle (Noam Bettan) : 343 points
- Roumanie - Choke Me (Alexandra Căpitănescu) : 296 points
- Australie - Eclipse (Delta Goodrem) : 287 points
- Italie - Per sempre sì (Sal Da Vinci) : 281 points
- Finlande - Liekinheitin (Linda Lampenius & Pete Parkkonen) : 279 points
- Danemark - Før vi går hjem (Søren Torpegaard Lund) : 243 points
- Moldavie - Viva, Moldova (Satoshi) : 226 points
- Ukraine - Ridnym (Leléka) : 221 points
- Grèce - Ferto (Akylas) : 220 points
- France - Regarde ! (Monroe) : 158 points
- Pologne - Pray (Alicja) : 150 points
- Albanie - Nân (Alis) : 145 points
- Norvège - Ya ya ya (Jonas Lovv) : 134 points
- Croatie - Andromeda (Lelek) : 124 points
- Tchéquie - Crossroads (Daniel Žižka) : 113 points
- Serbie - Kraj mene (Lavina) : 90 points
- Malte - Bella (Aidan) : 89 points
- Chypre - Jalla (Antigoni) : 75 points
- Suède - My System (Felicia) : 51 points
- Belgique - Dancing on the Ice (Essyla) : 36 points
- Lituanie - Sólo quiero más (Lion Ceccah) : 22 points
- Allemagne - Fire (Sarah Engels) : 12 points
- Autriche - Tanzschein (Cosmó) : 6 points
- Royaume-Uni - Eins, Zwei, Drei (Look Mum No Computer) : 1 point
01:48 - Les favoris de l'Eurovision déjoués
Le duo finlandais composé de Pete Parkkonen et de la violoniste Linda Lampenius, donné largement favori par les bookmakers avec 40% de chances de victoire, n'a terminé qu'avec 279 points. La star australienne Delta Goodrem, deuxième favorite, n'a pas non plus décroché le trophée. Pas plus que la Grèce un temps très bien placé. Le classement final a été profondément rebattu par les votes du public.
01:43 - La France termine 11e au classement de l'Eurovision 2026
Monroe, chanteuse lyrique de 17 ans représentant la France avec son titre "Regarde !", termine à une décevante 11e place avec 158 points au total. Elle n'a obtenu que 14 points du télévote. Si les jurys nationaux l'avaient placée 4e avec 144 points, le vote du public ne lui a pas été favorable.
01:39 - Un titre inspiré des traditions bulgares victorieux de l'Eurovision
"Bangaranga", qui signifie "rébellion" en patois jamaïcain, rend hommage à la tradition des kukeri, ces hommes bulgares qui portaient des peaux de bête pour chasser les mauvais esprits. La performance, décrite comme explosive et déjantée, s'est accompagnée de danses très énergiques. La Bulgarie était revenue au concours après trois ans d'absence.
01:34 - La Bulgarie triomphe pour la toute première fois à l'Eurovision
La chanteuse bulgare Dara a remporté l'Eurovision 2026 avec son titre électro-pop "Bangaranga", totalisant 516 points. C'est la toute première victoire de la Bulgarie dans l'histoire du concours. L'édition 2027 se tiendra donc en Bulgarie.
01:22 - Le moment précis de la victoire pour la Bulgarie !
Après cet Eurovision 2026 plein de rebondissements et d'un peu de déception pour Monroe, on vous laisse avec la vidéo du moment précis où Dara a devancé Israël et emporté l'Eurovision 2026 :
01:14 - Les pronostics totalement à côté de la plaque pour l'Eurovision 2026
Les bookmakers se sont ratés en beauté cette année. Ils avaient en effet prédit la victoire de la Finlande ou de l'Australie, des pays qui ont fini sixième et quatrième. La Grèce, elle aussi annoncée longtemps parmi les favorites est carrément dixième. La Bulgarie quant à elle annoncée troisième avec 11% de chances de victoire est donc la grande gagnante de cette édition 2026.
01:10 - Dara très surprise de sa victoire
Le moins qu'on puisse dire, c'est que Dara a été surprise de sa victoire et ce n'est pas le compte Instagram de l'Eurovision qui vous fera croire le contraire. Regardez donc la tête de la chanteuse lorsqu'elle a appris sa victoire :
01:09 - La gagnante de l'Eurovision 2026 reçoit le trophée
Dara vient de recevoir le trophée des mains de JJ, le gagnant autrichien de l'an dernier qui lui déclare son amour avant de la prendre dans ses bras.
01:08 - Dara chante à nouveau son titre
Dara, la gagnante de cet Eurovision chante, comme c'est de tradition, une nouvelle fois son titre, cette fois en tant que tenante du titre. "Bangaranga" résonne avec beaucoup de joie et des danseurs qui n'avaient pas prévu de se retrouver sur scène au vu de leur tenue de ville.
01:03 - Le classement complet de cet Eurovision 2026
Et voilà pour le classement final de cette édition de l'Eurovision, de la première à la dernière place :
Bulgarie, Israël, Roumanie, Australie, Italie, Finlande, Moldavie, Ukraine, Grèce, France, Pologne, Albanie, Norvège, Croatie, Tchéquie, Serbie, Malte, Chypre, Suède, Belgique, Lituanie, Allemagne, Autriche, Royaume-Uni
01:01 - Que veut dire Bangaranga ?
Et si vous vous demandez ce que veut "Bangaranga", le titre de la nouvelle gagnante de l'Eurovision, elle l'a expliqué juste ici :
01:00 - La Bulgarie remporte l'Eurovision 2026 !
La Bulgarie remporte l'Eurovision avec le vote du public mais aussi le vote des jurys nationaux. C'est donc un plébiscite !
00:55 - C'est fini pour la France, Monroe saquée par le public avec 14 points seulement
Le public n'a manifestement pas du tout aimé la performance française et lui décerne uniquement 14 points, un score ridicule. Dommage, la victoire ne sera pas française cette année...
00:53 - Israël passe premier, le candidat fortement hué !
Israël vient de prendre la première place et cette fois les huées se sont fait fortement entendre dans la salle. Elles ont duré plusieurs secondes, prenant le dessus sur les commentateurs...
00:49 - Et désormais la Roumanie !
Décidément, on enchaîne les premiers inattendus avec la Roumanie qui prend la tête après le vote du public pour l'Eurovision.
00:49 - La Moldavie première inattendue
Après avoir reçu plus de 100 points de la part du public, la Moldavie passe première du classement général à la surprise générale !
00:47 - La Grande-Bretagne reçoit encore 0 point du public..
Décidément, ça devient une habitude pour la Grande-Bretagne ! Elle a encore reçu 0 points de la part du public... Un moment douloureux à vivre mais qui ne signifie pas pour autant que personne n'a voté pour elle, juste qu'elle n'a pas atteint le top 10 des vote
00:44 - Le classement de l'Eurovision après les votes des délégations
Voici le classement provisoire après le vote des délégations, la Bulgarie semble loin devant avec plus de 200 points. La France est 4e avec 144 points.
00:43 - Le classement après les votes des jurys
Après les votes des jurys, la Bulgarie est première, l'Australie, deuxième, le Danemark troisième, et la France, quatrième ! Un classement pas mauvais pour Monroe
00:41 - C'est très dur, la France fait le yo-yo
En fonction des points des délégations, la France fait le yo-yo entre la 4e et la 2e places et parfois elle sort du Top-5. Quel suspense.
00:40 - Le Royaume-Uni attribue 12 points à la France, et on dit merci !
Les Anglais ont aussi donné 10 à la Bulgarie, 8 à la Tchéquie et 7 à l'Ukraine.
00:39 - Les résultats des derniers pays !
La Norvège donne 10 points à la Pologne, 12 points à la Bulgarie, et 1 à la France
La Roumanie donne 10 points à la Moldavie, 12 points à l'Australie et 0 à la France
L'Autriche donne 10 points au Danemark, 12 points à la Pologne et 4 points à la France
00:36 - Les pays de l'est pas très généreux avec la France
La Lettonie donne 10 points à la Belgique, 12 points pour la Tchéquie et 6 points à la France
La Serbie donne 10 points à l'Italie, 12 points à la Grèce et 0 à la France
La Moldavie donne 10 points à Israël, 12 points à la Pologne et 2 points à la France
La Croatie donne 10 points au Danemark, 12 points à la Serbie et 3 points à la France
La France est toujours quatrième
Qui étaient les candidats de l'Eurovision 2026 ?
35 candidats se sont présentés à l'Eurovision 2026, avec bon nombre d'artistes déjantés comme chaque année. Une dizaine a disparu avec les demi-finales. Ce sont donc 25 pays qui ont été choisis pour participer à la grande finale de l'Eurovision 2026.
Qui est Monroe, candidate de la France à l'Eurovision 2026 ?
Monroe, chanteuse lyrique franco-américaine de 17 ans, a été désignée candidate de la France à l'Eurovision le 6 mars dernier par France Télévisions. Plus jeune candidate française de l'histoire du concours, elle avait remporté l'émission Prodiges sur France 2, bluffant le jury en interprétant "La Reine de la nuit" de Mozart. Sa chanson "Regarde !" a été dévoilée dans un clip de plus de 3 minutes mêlant production symphonique, chœurs puissants et tonalités pop.
La France, qui n'a plus remporté l'Eurovision depuis 1977 avec Marie Myriam, a misé sur un profil radicalement différent après les échecs récents de Louane et Slimane. Plutôt que de suivre les tendances électro-pop ou les ballades conventionnelles, France Télévisions a ainsi fait le pari d'une artiste au registre lyrique, genre peu représenté dans le concours, avec des arrangements dramatiques portés par des instruments à cordes.