Classement de l'Eurovision 2026 : le gagnant est une gagnante, la France et Monroe saquées par le public... Le résultat complet

EUROVISION. L'Eurovision 2026 a livré son résultat samedi soir, en sacrant la Bulgare Dara avec sa chanson "Bangaranga". Au classement de cet Eurovision très particulier, la France termine loin derrière, Monroe ayant été boudée par le public. Découvrez le palmarès complet.

L'essentiel

En direct

01:48 - Les favoris de l'Eurovision déjoués Le duo finlandais composé de Pete Parkkonen et de la violoniste Linda Lampenius, donné largement favori par les bookmakers avec 40% de chances de victoire, n'a terminé qu'avec 279 points. La star australienne Delta Goodrem, deuxième favorite, n'a pas non plus décroché le trophée. Pas plus que la Grèce un temps très bien placé. Le classement final a été profondément rebattu par les votes du public.

01:43 - La France termine 11e au classement de l'Eurovision 2026 Monroe, chanteuse lyrique de 17 ans représentant la France avec son titre "Regarde !", termine à une décevante 11e place avec 158 points au total. Elle n'a obtenu que 14 points du télévote. Si les jurys nationaux l'avaient placée 4e avec 144 points, le vote du public ne lui a pas été favorable.

01:39 - Un titre inspiré des traditions bulgares victorieux de l'Eurovision "Bangaranga", qui signifie "rébellion" en patois jamaïcain, rend hommage à la tradition des kukeri, ces hommes bulgares qui portaient des peaux de bête pour chasser les mauvais esprits. La performance, décrite comme explosive et déjantée, s'est accompagnée de danses très énergiques. La Bulgarie était revenue au concours après trois ans d'absence.

01:34 - La Bulgarie triomphe pour la toute première fois à l'Eurovision La chanteuse bulgare Dara a remporté l'Eurovision 2026 avec son titre électro-pop "Bangaranga", totalisant 516 points. C'est la toute première victoire de la Bulgarie dans l'histoire du concours. L'édition 2027 se tiendra donc en Bulgarie.

01:22 - Le moment précis de la victoire pour la Bulgarie ! Après cet Eurovision 2026 plein de rebondissements et d'un peu de déception pour Monroe, on vous laisse avec la vidéo du moment précis où Dara a devancé Israël et emporté l'Eurovision 2026 : Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Eurovision Song Contest (@eurovision)

01:14 - Les pronostics totalement à côté de la plaque pour l'Eurovision 2026 Les bookmakers se sont ratés en beauté cette année. Ils avaient en effet prédit la victoire de la Finlande ou de l'Australie, des pays qui ont fini sixième et quatrième. La Grèce, elle aussi annoncée longtemps parmi les favorites est carrément dixième. La Bulgarie quant à elle annoncée troisième avec 11% de chances de victoire est donc la grande gagnante de cette édition 2026.

01:10 - Dara très surprise de sa victoire Le moins qu'on puisse dire, c'est que Dara a été surprise de sa victoire et ce n'est pas le compte Instagram de l'Eurovision qui vous fera croire le contraire. Regardez donc la tête de la chanteuse lorsqu'elle a appris sa victoire : Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Eurovision Song Contest (@eurovision)

01:09 - La gagnante de l'Eurovision 2026 reçoit le trophée Dara vient de recevoir le trophée des mains de JJ, le gagnant autrichien de l'an dernier qui lui déclare son amour avant de la prendre dans ses bras.



01:08 - Dara chante à nouveau son titre Dara, la gagnante de cet Eurovision chante, comme c'est de tradition, une nouvelle fois son titre, cette fois en tant que tenante du titre. "Bangaranga" résonne avec beaucoup de joie et des danseurs qui n'avaient pas prévu de se retrouver sur scène au vu de leur tenue de ville.

01:00 - La Bulgarie remporte l'Eurovision 2026 ! La Bulgarie remporte l'Eurovision avec le vote du public mais aussi le vote des jurys nationaux. C'est donc un plébiscite !

00:55 - C'est fini pour la France, Monroe saquée par le public avec 14 points seulement Le public n'a manifestement pas du tout aimé la performance française et lui décerne uniquement 14 points, un score ridicule. Dommage, la victoire ne sera pas française cette année...

00:53 - Israël passe premier, le candidat fortement hué ! Israël vient de prendre la première place et cette fois les huées se sont fait fortement entendre dans la salle. Elles ont duré plusieurs secondes, prenant le dessus sur les commentateurs...

00:49 - Et désormais la Roumanie ! Décidément, on enchaîne les premiers inattendus avec la Roumanie qui prend la tête après le vote du public pour l'Eurovision.

00:49 - La Moldavie première inattendue Après avoir reçu plus de 100 points de la part du public, la Moldavie passe première du classement général à la surprise générale !

00:47 - La Grande-Bretagne reçoit encore 0 point du public.. Décidément, ça devient une habitude pour la Grande-Bretagne ! Elle a encore reçu 0 points de la part du public... Un moment douloureux à vivre mais qui ne signifie pas pour autant que personne n'a voté pour elle, juste qu'elle n'a pas atteint le top 10 des vote

00:44 - Le classement de l'Eurovision après les votes des délégations Voici le classement provisoire après le vote des délégations, la Bulgarie semble loin devant avec plus de 200 points. La France est 4e avec 144 points.

00:43 - Le classement après les votes des jurys Après les votes des jurys, la Bulgarie est première, l'Australie, deuxième, le Danemark troisième, et la France, quatrième ! Un classement pas mauvais pour Monroe

00:41 - C'est très dur, la France fait le yo-yo En fonction des points des délégations, la France fait le yo-yo entre la 4e et la 2e places et parfois elle sort du Top-5. Quel suspense.

00:40 - Le Royaume-Uni attribue 12 points à la France, et on dit merci ! Les Anglais ont aussi donné 10 à la Bulgarie, 8 à la Tchéquie et 7 à l'Ukraine.

00:39 - Les résultats des derniers pays ! La Norvège donne 10 points à la Pologne, 12 points à la Bulgarie, et 1 à la France

La Roumanie donne 10 points à la Moldavie, 12 points à l'Australie et 0 à la France

L'Autriche donne 10 points au Danemark, 12 points à la Pologne et 4 points à la France

00:37 - La France passe en 2e position de l'Eurovision

00:36 - Le top-5 après la moitié des votes à l'Eurovision