Eurovision 2026 : le classement de la France à deux jours de la finale, comment Monroe a-t-elle pu perdre autant de points

L'Eurovision 2026 ne commence pas samedi avec la grande finale, mais est bel et bien lancée avec déjà la seconde demi-finale organisée ce jeudi. Un classement est même déjà établi et Monroe, la candidate de la France à l'Eurovision, y a perdu des points.

La 70e édition du Concours Eurovision de la chanson est ouverte depuis le début de la semaine, avec une inauguration dimanche, une première demi-finale mardi et une seconde ce soir même, à Vienne, à deux jours de la grande finale samedi. Dix pays ont déjà obtenu leur ticket pour la suite de la compétition (la Grèce, la Finlande, la Belgique, la Suède, la Moldavie, Israël, la Serbie, la Croatie, la Lituanie et la Pologne) et dix autres seront qualifiés eux aussi ce soir.

La France participera à la seconde demi-finale de l'Eurovision, programmée ce jeudi soir. Mais en tant que membre des "Big Five" — les cinq plus gros contributeurs financiers du concours — elle est automatiquement qualifiée et se produira donc hors compétition. Ce ne sera pas pour autant une promenade de santé pour Monroe Vata Rigby, 17 ans, candidate de la France à l'Eurovision cette année avec le titre "Regarde !". Sa prestation, diffusée en intégralité pour la première fois à la télévision dès 21 heures sur France 4, suscite une forte attente. D'autant que les répétitions de la semaine ont laissé une impression mitigée auprès des observateurs.

La France parmi les perdants de la semaine de répétitions

Au classement des favoris de l'Eurovision 2026, établi par les bookmakers, la France est en effet passée récemment de la deuxième à la quatrième place. Dans la semaine de la finale, Monroe, qui se trouvait à 12% de chances de victoire en mars, échoue à 7% et est même tombée à 6% constatés ces dernières heures dans le classement du site Eurovision World (à consulter ci-dessous). Son plus bas depuis l'annonce de sa candidature en mars dernier. Explication plus que probable de cette dégringolade et c'est sévère pour Monroe : les deux répétitions observées par l'ensemble des experts et de la presse européenne la semaine dernière n'ont sans doute pas convaincu.

L'étape décisive des répétitions est en effet chaque année un premier révélateur du classement à venir de l'Eurovision et généralement un moyen d'affiner les pronostics jusqu'ici basés sur des clips officiels et les réactions des réseaux sociaux. Voir leurs prestations "en vrai" sur la scène de Vienne a semble-t-il rebattu les cartes de plusieurs grands prétendants et la France figure parmi les perdants de cette semaine de répétitions. Les cotes de Monroe ont dérivé entre 8.50 et 12.00, sa probabilité de victoire semblant diminuer jour après jour. Autre grande perdante à ce stade : l'Australie de Delta Goodrem avec "Eclipse" a également vu ses cotes monter (indiquant une chance de victoire réduite), se situant désormais entre 8.00 et 15.00.

Un premier classement de l'Eurovision 2026 selon les bookmakers

Le classement l'Eurovision 2026, bien que loin d'être définitif, s'annonce déjà très clair selon les bookmakers : le site Eurovision World, référence en matière de pronostics avant le grand concours, compile comme chaque année les cotes des artistes chez une quinzaine de preneurs de paris et calcule une chance de victoire en pourcentage pour chacun. Et cette année, les parieurs placent la Finlande loin devant avec plus de 35% de chances de victoire. Voici le dernier relevé du classement d'Eurovision World à date :

La proposition finlandaise, qui n'a remporté le concours qu'une seule fois, en 2006, est décrite comme dansante et "d'une très grande qualité musicale" par Anna Muurinen, experte finlandaise de l'Eurovision. Selon elle, le morceau offre "trois minutes de pure dramaturgie" avec une mise en scène passionnée. Le choix de chanter en finnois vise à toucher une vaste audience sans sacrifier à l'anglais.

Deuxième dans ce classement de l'Eurovision avant l'heure, la Grèce est créditée de plus ou moins 15% de chances avec "Ferto" ("Ramène ça !") d'Akylas Mytilineos, un titre au son enrichi d'une identité grecque évoquant la soif de gloire d'un fils voulant couvrir sa mère de tout ce qui leur a manqué. Le Danemark se classe troisième (11%) avec "Før vi går hjem" ("Avant de rentrer") de Søren Torpegaard Lund, un titre pop teinté d'électro chanté en danois.

Qui sont les favoris de l'Eurovision 2026 ?

Malheureusement pour Monroe, les gagnants de l'Eurovision 2026 seraient donc déjà tout désignés. Selon les bookmakers internationaux, un pays se détache déjà nettement dans les pronostics. La Finlande, avec son duo composé de la violoniste Linda Lampenius et du chanteur Pete Parkkonen, qui s'est qualifié haut la main lors de la première demi-finale mardi, affiche une probabilité de victoire de 34% et des cotes oscillant entre 2,1 et 2,4 selon les agences de paris. Leur titre "Liekinheitin", qui signifie "Lance-flammes" en français, fait l'unanimité.

Linda Lampenius, 56 ans, surnommée "la déesse du violon", apporte une dimension artistique unique avec un parcours impressionnant, incluant une collaboration avec Céline Dion sur l'album "Taking Chances" en 2007 et même une apparition dans la série Alerte à Malibu. Pete Parkkonen, 36 ans, d'origine martiniquaise, est un habitué des concours télévisés ayant remporté la version finlandaise de Danse avec les stars en 2014.

Pour l'Eurovision 2026, l'Union européenne de radiodiffusion a exceptionnellement autorisé la Finlande à enregistrer le violon en direct, dérogeant ainsi à la règle habituelle qui interdit la captation d'instruments sur scène. "Après concertation avec l'ORF, nous avons accédé à la demande formulée il y a quelques mois par Yle d'enregistrer en direct, via un microphone, des extraits des solos de violon de la chanson finlandaise", précise l'UER. Cette décision, jugée "artistiquement justifiée", pourrait bien faire la différence samedi soir lors de la finale.

Les deux demi-finales de l'Eurovision les mardi 12 et jeudi 14 mai, ouvrent ainsi le bal du plus grand concours de chant de la planète. La grande finale de l'Eurovision aura lieu ce samedi 16 mai à Vienne et sera diffusée sur France 2, précédée d'un pré-show de trente minutes animé par Stéphane Bern. Camille Cerf rejoindra l'animateur pour commenter en direct cette soirée où vingt-cinq pays se disputeront le trophée. Le système de vote reste inchangé, avec un équilibre maintenu entre les jurys nationaux et le vote du public, chacun comptant pour 50% du résultat final.

France Télévisions enrichit sa programmation avec plusieurs émissions spéciales. Les Enfants de la télé ont proposé une édition dédiée ce 10 mai, tandis que Basique consacre une semaine entière au concours. France 3 diffusera ce vendredi 15 mai un documentaire retraçant les sept décennies d'histoire de l'Eurovision, entièrement composé d'images d'archives.

L'Eurovision 2026 sous tension avec la participation d'Israël

Cette édition anniversaire de l'Eurovision ne se déroulera pas sans tensions. Plusieurs appels au boycott ont été lancés pour protester contre la participation d'Israël en pleine guerre à Gaza, mais aussi depuis février en Iran et au Liban. L'Eurovision se passera ainsi de l'Espagne, l'Irlande, l'Islande, les Pays-Bas et la Slovénie, qui ont décidé de boycotter le concours pour marquer leur désaccord. En Slovénie, la télévision publique diffusera des films sur la Palestine à la place du concours.

Plus de 1 100 artistes internationaux, dont Macklemore et Massive Attack, ont également signé une pétition appelant au boycott de l'Eurovision. La sécurité sera considérablement renforcée au Wiener Stadthalle, théâtre de la compétition cette semaine et ce samedi 16 mai 2026. Avant l'Eurovision, les services de renseignement autrichiens ont contrôlé le profil des 16 000 professionnels intervenant dans le cadre de l'événement afin d'écarter tout potentiel fauteur de troubles. Pas moins de 500 agents de sécurité seront présents rien que dans la salle de spectacle, tandis que des chiens renifleurs seront déployés dans la ville. Les 3 500 tonnes de matériel acheminées vers la Stadthalle ont par ailleurs été méticuleusement scannées.

Le lieu où se déroule l'Eurovision 2026 bénéficie du même niveau de sécurité qu'un aéroport international, d'après les services de sécurité. Les autorités veulent à tout prix éviter un scénario similaire à l'annulation des concerts de Taylor Swift à Vienne en 2024, après une menace d'attentat.

Qui sont les candidats de l'Eurovision 2026 ?

35 candidats se sont présentés à l'Eurovision 2026, avec bon nombre d'artistes déjantés comme chaque année. Si une dizaine disparait avec les demi-finales, le show devrait garder toute sa splendeur samedi. Après avoir récolté 0 point du public en 2024 et 2025, le Royaume-Uni mise sur le YouTubeur Sam Battle, alias "Look Mum No Computer", qui interprétera "Eins, zwei, drei", un titre partiellement chanté en allemand et composé sur un synthétiseur qu'il a lui-même fabriqué. De son côté, la Grèce envoie Akylas avec "Ferto", un morceau d'inspiration jeu vidéo où le titre est répété 66 fois en trois minutes, le tout en quatre langues. Avec ses chaussures à poils orange et son bonnet à oreilles, le chanteur grec devrait marquer les esprits.

L'Autriche, pays organisateur de l'Eurovision 2026, sera représentée par Cosmó, 19 ans, et son titre "Tanzschein" ("Permis de danser"), porté par une chorégraphie déjà qualifiée d'iconique par les fans. La Moldavie célèbre quant à elle son retour au concours avec le groupe Satoshi et "Viva Moldova!", un titre aux sonorités locales qui invite toute l'Europe à faire la fête. Cette prestation pourrait être l'une des favorites du public cette année.

Parmi les autres candidats à l'Eurovision, la Serbie fait le pari du rock avec le groupe Lavina et "Kraj mene" ("Près de moi"), une histoire d'amour impossible portée par des costumes en cuir noir et une épée en feu remarquée lors de la sélection nationale. En Arménie, Simón exprime son ras-le-bol professionnel dans "Paloma Rumba", où il retourne son open space vêtu d'un costume recouvert de post-it jaunes.

Monroe, chanteuse lyrique franco-américaine de 17 ans, a été désignée candidate de la France à l'Eurovision le 6 mars dernier par France Télévisions. Plus jeune candidate française de l'histoire du concours, elle avait remporté l'émission Prodiges sur France 2, bluffant le jury en interprétant "La Reine de la nuit" de Mozart. Sa chanson "Regarde !" a été dévoilée dans un clip de plus de 3 minutes mêlant production symphonique, chœurs puissants et tonalités pop.

La France, qui n'a plus remporté l'Eurovision depuis 1977 avec Marie Myriam, mise sur un profil radicalement différent après les échecs récents de Louane et Slimane. Plutôt que de suivre les tendances électro-pop ou les ballades conventionnelles, France Télévisions fait le pari d'une artiste au registre lyrique, genre peu représenté dans le concours. La direction artistique de "Regarde !" fusionne classique et modernité, avec des arrangements dramatiques portés par des instruments à cordes.

Dernières mises à jour