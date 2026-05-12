Nathanaël de Rincquesen : le journaliste a-t-il vraiment été viré de France Télévisions ?

Après trois décennies passées au sein de France Télévisions, Nathanaël de Rincquesen serait sur le point de quitter le navire. Plusieurs sources évoquent un départ "négocié".

C'est l'un des visages incontournables des JT de France Télévisions. Après 30 ans passés au sein du groupe audiovisuel public, Nathanaël de Rincquesen serait sur le départ, révèle ce mardi 12 mai le quotidien La Lettre. Le journaliste avait longtemps été le joker du journal de 13 Heures de France 2, avant d'être finalement démis de ses fonctions sur la deuxième chaîne en décembre 2024. Toujours présent sur franceinfo, Nathanaël de Rincquesen ferait aujourd'hui l'objet d'une procédure de licenciement, avec un départ prévu le 22 août 2026, confirme Le Parisien.

"Il a négocié son départ depuis plusieurs mois", affirme un de ses ex-futurs collègues au journal de la capitale. D'après cette même source, Nathanaël de Rincquesen aurait un projet en tête : monter son propre cabinet de communication. D'autres personnes qui travaillent également chez France Télévisions semblent valider ces informations. Mais le projet de Nathanaël de Rincquesen ne serait pas l'unique raison de son départ…

Nathanaël de Rincquesen en froid avec la direction de France Télévisions ?

En coulisses, il se murmure que Nathanaël de Rincquesen n'aurait que peu goûté au choix de la direction de France Télévisions de l'écarter du 13 Heures de France 2, fin 2024. Maya Lauqué lui avait alors été préférée pour être le joker du journal. À noter qu'elle a depuis été également remplacée par Mélanie Taravant.

Aujourd'hui âgé de 54 ans, Nathanaël de Rincquesen, qui aura durant plus d'une décennie été le visage des JT de Télématin et qui commentait encore dernièrement les grandes épreuves d'escrime, notamment lors des Jeux olympiques, présentait depuis septembre 2022 l'émission INAttendu, le week-end, sur France Télévisions. En partenariat avec l'Institut national de l'audiovisuel (INA), ce magazine revisite l'actualité contemporaine à l'aide d'images d'archives. Contacté par Le Parisien, ni France Télévisions ni le journaliste n'ont souhaité réagir.