Demi-finale de l'Eurovision : à quelle heure passe Monroe ? Sa toute première prestation sur scène en vidéo
La seconde demi-finale de l'Eurovision 2026 a été fixée ce jeudi 14 mai 2026 à Vienne. Monroe y a été invitée pour interpréter la chanson de la France.
La première demi-finale avait eu lieu mardi et avait fait 10 heureux qualifiés et 5 malheureux éliminés. La deuxième demi-finale de l'Eurovision 2026 a été fixée ce jeudi soir, à Vienne, en Autriche, qui accueille le 70e Concours de la chanson jusqu'à la grande finale le 16 mai. Et elle sera peut être un peu plus suivie du côté de la France : Monroe, la candidate française à l'Eurovision, a été programmée en sixième position dans cette demi-finale.
Pour ce concours de l'Eurovision en avant-première, la diffusion a été programmée sur France télévisions : si France 2 diffusera la finale de l'Eurovision samedi, c'est France 4 qui a été choisie pour les demi-finales, dont celle de ce soir, à partir de 21 heures. La demi-finale de l'Eurovision est aussi disponible en direct gratuitement en streaming sur YouTube.
L'ordre de passage de la deuxième demi-finale de l'Eurovision
L'ordre de passage de la seconde demi-finale ce jeudi soir a été dévoilé dans la semaine : la Bulgarie, représentée par DARA et la chanson "Bangaranga", a hérité de la première place et la Norvège a eu la lourde charge de clore le show, avec le fantasque JONAS LOVV, dont l'interprétation de "YA YA YA" a déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre car jugée "trop sexy" par les organisateurs pour le public "familial" de l'Eurovision.
La candidate de la France à l'Eurovision, elle, a été placée en sixième position dans l'ordre de passage, Monroe arrivant sur scène juste après la Tchéquie et avant l'Arménie. L'occasion de voir enfin son interprétation de sa chanson "Regarde !" en direct et en intégralité, vers 21h30 ou 21h40.
- Bulgarie : DARA – "Bangaranga"
- Azerbaïdjan : JIVA – "Just Go"
- Roumanie : Alexandra Căpitănescu – "Choke Me"
- Luxembourg : Eva Marija – "Mother Nature"
- Tchéquie : Daniel Zizka – "CROSSROADS"
- France : Monroe – "Regarde !"
- Arménie : SIMÓN – "Paloma Rumba"
- Suisse : Veronica Fusaro – "Alice"
- Chypre : Antigoni – "JALLA"
- Autriche : COSMÓ – "Tanzschein"
- Lettonie : Atvara – "Ēnā"
- Danemark : Søren Torpegaard Lund – "Før Vi Går Hjem"
- Australie : Delta Goodrem – "Eclipse"
- Ukraine : LELÉKA – "Ridnym"
- Royaume-Uni : LOOK MUM NO COMPUTER – "Eins, Zwei, Drei"
- Albanie : Alis – "Nân"
- Malte : AIDAN – "Bella"
- Norvège : JONAS LOVV – "YA YA YA"
Les qualifiés (et éliminés) lors de la première demi-finale de l'Eurovision
La première demi-finale de l'Eurovision ce mardi soir avait déjà permis à 10 pays de se qualifier pour la finale. Les pays qualifiés, dans l'ordre de leur annonce, sont : la Grèce (Akylas – "Ferto"), la Finlande (Linda Lampenius x Pete Parkkonen – "Liekinheitin"), la Belgique (ESSYLA – "Dancing on the Ice"), la Suède (FELICIA – "My System") et la Moldavie (Satoshi – "Viva, Moldova!"). Israël (Noam Bettan – "Michelle"), la Serbie (LAVINA – "Kraj Mene"), la Croatie (LELEK – "Andromeda"), la Lituanie (Lion Ceccah – "Sólo Quiero Más") et la Pologne (ALICJA – "Pray") complètent la liste.
Cinq pays n'ont pas réussi à se qualifier lors de cette demi-finale. Il s'agit du Portugal (Bandidos do Cante – "Rosa"), de la Géorgie (Bzikebi – "On Replay"), du Monténégro (Tamara Živković – "Nova Zora"), de l'Estonie (Vanilla Ninja – "Too Epic To Be True") et de Saint-Marin (SENHIT – "Superstar"). Grosse déception donc pour le Portugal qui n'aura même pas la chance de concourir ce samedi.