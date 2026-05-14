Demi-finale de l'Eurovision : à quelle heure passe Monroe ? Sa toute première prestation sur scène en vidéo

La seconde demi-finale de l'Eurovision 2026 a été fixée ce jeudi 14 mai 2026 à Vienne. Monroe y a été invitée pour interpréter la chanson de la France.

La première demi-finale avait eu lieu mardi et avait fait 10 heureux qualifiés et 5 malheureux éliminés. La deuxième demi-finale de l'Eurovision 2026 a été fixée ce jeudi soir, à Vienne, en Autriche, qui accueille le 70e Concours de la chanson jusqu'à la grande finale le 16 mai. Et elle sera peut être un peu plus suivie du côté de la France : Monroe, la candidate française à l'Eurovision, a été programmée en sixième position dans cette demi-finale.

Pour ce concours de l'Eurovision en avant-première, la diffusion a été programmée sur France télévisions : si France 2 diffusera la finale de l'Eurovision samedi, c'est France 4 qui a été choisie pour les demi-finales, dont celle de ce soir, à partir de 21 heures. La demi-finale de l'Eurovision est aussi disponible en direct gratuitement en streaming sur YouTube.