Demi-finale de l'Eurovision : déjà des pays éliminés, quelle est l'heure de passage de Monroe pour la France ?
L'Eurovision 2026 a démarré ce mardi avec la première demi-finale à Vienne. L'occasion pour les téléspectateurs de découvrir enfin tous les candidats sur scène en direct et en vidéo. Mais aussi pour quelques pays de passer à la trappe...
Le grand rendez-vous musical européen est de retour. L'Eurovision 2026 est entrée dans sa phase décisive ce mardi 12 mai, après des semaines d'attente et de spéculations sur les favoris, avec la diffusion en direct de la première demi-finale. Pour les passionnés français du concours, c'est sur France 4 que ces demi-finales de l'Eurovision sont à suivre. La première des deux soirées télévisées a lancé véritablement la 70e édition du célèbre concours de la chanson. La vidéo de cette demi-finale de l'Eurovision en direct est disponible ci-dessous.
Organisé cette année à Vienne en Autriche, l'Eurovision 2026 rassemble 35 pays participants qui vont s'affronter tout au long de la semaine. Le calendrier est désormais bien établi : après cette première demi-finale, une seconde suivra jeudi 14 mai, avant la grande finale de l'Eurovision 2026 tant attendue, fixée le samedi 16 mai. Cette organisation de l'Eurovision en trois temps permet de départager les nombreux candidats, puisque seuls 25 d'entre eux accéderont à l'ultime étape.
Avec les demi-finales, l'Eurovision entre aussi dans une séquence particulière pour les téléspectateurs : pour la première fois, ils peuvent découvrir les prestations scéniques des artistes en compétition. Jusqu'à présent, seules les chansons studio et quelques images des répétitions étaient disponibles. Place désormais aux performances live, aux mises en scène travaillées et aux chorégraphies qui font la magie de l'Eurovision. 35 artistes de 35 pays vont ainsi défiler sur la scène viennoise, chacun disposant de trois minutes pour convaincre le public et les jurys.
Les qualifiés (et éliminés) lors de la première demi-finale de l'Eurovision
La première demi-finale de l'Eurovision ce mardi soir a déjà permis à 10 pays de se qualifier pour la finale. Les pays qualifiés, dans l'ordre de leur annonce, sont : la Grèce (Akylas – "Ferto"), la Finlande (Linda Lampenius x Pete Parkkonen – "Liekinheitin"), la Belgique (ESSYLA – "Dancing on the Ice"), la Suède (FELICIA – "My System") et la Moldavie (Satoshi – "Viva, Moldova!"). Israël (Noam Bettan – "Michelle"), la Serbie (LAVINA – "Kraj Mene"), la Croatie (LELEK – "Andromeda"), la Lituanie (Lion Ceccah – "Sólo Quiero Más") et la Pologne (ALICJA – "Pray") complètent la liste.
Cinq pays n'ont pas réussi à se qualifier lors de cette demi-finale. Il s'agit du Portugal (Bandidos do Cante – "Rosa"), de la Géorgie (Bzikebi – "On Replay"), du Monténégro (Tamara Živković – "Nova Zora"), de l'Estonie (Vanilla Ninja – "Too Epic To Be True") et de Saint-Marin (SENHIT – "Superstar"). Grosse déception donc pour le Portugal qui n'aura même pas la chance de concourir ce samedi.
Les favoris de l'Eurovision ont confirmé leur statut
Le duo finlandais Pete Parkkonen et Linda Lampenius ainsi que le Grec Akylas, considérés comme les principaux prétendants à la victoire à l'Eurovision 2026, ont confirmé leur rang. Le Moldave Satoshi et la représentante suédoise, très populaires auprès des fans du concours, se sont aussi qualifiés sans difficulté.
Les prestations les plus originales ont su convaincre les votants. Le poétique Lituanien Lion Ceccah, le groupe croate Lelek — qui a fait parler de lui en raison de critiques venues de Turquie — et les rockeurs serbes de Lavina ont tous décroché leur qualification. Une confirmation que la singularité reste une stratégie payante en demi-finale.