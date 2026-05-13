Demi-finale de l'Eurovision : déjà des pays éliminés, quelle est l'heure de passage de Monroe pour la France ?

L'Eurovision 2026 a démarré ce mardi avec la première demi-finale à Vienne. L'occasion pour les téléspectateurs de découvrir enfin tous les candidats sur scène en direct et en vidéo. Mais aussi pour quelques pays de passer à la trappe...

Le grand rendez-vous musical européen est de retour. L'Eurovision 2026 est entrée dans sa phase décisive ce mardi 12 mai, après des semaines d'attente et de spéculations sur les favoris, avec la diffusion en direct de la première demi-finale. Pour les passionnés français du concours, c'est sur France 4 que ces demi-finales de l'Eurovision sont à suivre. La première des deux soirées télévisées a lancé véritablement la 70e édition du célèbre concours de la chanson. La vidéo de cette demi-finale de l'Eurovision en direct est disponible ci-dessous.