Demi-finale de l'Eurovision : tous les pays qualifiés et éliminés, Monroe a enfin chanté son titre "Regarde !"
La seconde demi-finale de l'Eurovision 2026 a eu lieu ce jeudi 14 mai 2026 à Vienne. Monroe y a été invitée pour interpréter la chanson de la France. Découvrez pour la première fois sa prestation en vidéo.
La première demi-finale avait eu lieu mardi et avait fait 10 heureux qualifiés et 5 malheureux éliminés. La deuxième demi-finale de l'Eurovision 2026 a été fixée ce jeudi soir, à Vienne, en Autriche, qui accueille le 70e Concours de la chanson jusqu'à la grande finale samedi 16 mai. Et elle a peut être été un peu plus suivie du côté de la France : Monroe, la candidate française à l'Eurovision, a été programmée en sixième position dans cette demi-finale, diffusée sur France télévisions. Découvrez sa prestation en live dans la vidéo ci-dessous.
Les dix pays qualifiés à l'issue de la seconde demi-finale de l'Eurovision
Les heureux élus de cette seconde demi-finale de l'Eurovision sont la Bulgarie, l'Ukraine, la Norvège, l'Australie, la Roumanie, Malte, Chypre, l'Albanie, le Danemark et la République tchèque. Ils rejoignent les dix qualifiés de la première demi-finale du 12 mai. Comme lors de cette première demi-finale, les favoris ont été au rendez-vous jeudi.
Candidate à l'Eurovision cette année, la star australienne Delta Goodrem a confirmé son statut, avec une prestation spectaculaire où une colonne surgissant de son piano l'a élevée dans les airs. Le Danois Søren Torpegaard Lund et la Roumaine Alexandra Capitanescu, malgré une petite polémique autour de sa chanson, se sont également qualifiés. Leleka a aussi assuré à l'Ukraine une nouvelle place en finale. Depuis l'instauration de deux demi-finales en 2008, le pays n'a jamais été éliminé à ce stade de la compétition.
Cinq pays éliminés avant la finale de l'Eurovision 2026
Avec les demi-finales, l'Eurovision perd aussi cinq nouveaux pays, éliminés aux portes de la finale. Ce jeudi, le Luxembourg, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Suisse et la Lettonie n'ont pas réussi à passer cette étape. Leur parcours dans le concours s'arrête donc là.
Pour l'Eurovision, les "Big 5", les cinq pays qui financent majoritairement l'Union Européenne de Radio-Télévision, sont quant à eux automatiquement qualifiés. Après l'Allemagne et l'Italie mardi, le Royaume-Uni et la France, qui se sont produits sur scène jeudi, donc pas eu besoin en revanche de passer par les votes et par l'épreuve éliminatoire des demi-finales. L'Espagne, autre pays théoriquement qualifié d'office, ne participe pas à l'Eurovision cette année pour protester contre la participation d'Israël. L'Autriche, pays hôte après la victoire de JJ l'an dernier, bénéficie aussi en revanche d'une cinquième qualification d'office.
Les qualifiés (et éliminés) lors de la première demi-finale de l'Eurovision
La première demi-finale de l'Eurovision mardi soir avait déjà permis à 10 pays de se qualifier pour la finale. Les pays qualifiés, dans l'ordre de leur annonce, sont : la Grèce (Akylas – "Ferto"), la Finlande (Linda Lampenius x Pete Parkkonen – "Liekinheitin"), la Belgique (ESSYLA – "Dancing on the Ice"), la Suède (FELICIA – "My System") et la Moldavie (Satoshi – "Viva, Moldova!"). Israël (Noam Bettan – "Michelle"), la Serbie (LAVINA – "Kraj Mene"), la Croatie (LELEK – "Andromeda"), la Lituanie (Lion Ceccah – "Sólo Quiero Más") et la Pologne (ALICJA – "Pray") complètent la liste.
Cinq pays n'ont pas réussi à se qualifier lors de cette demi-finale. Il s'agit du Portugal (Bandidos do Cante – "Rosa"), de la Géorgie (Bzikebi – "On Replay"), du Monténégro (Tamara Živković – "Nova Zora"), de l'Estonie (Vanilla Ninja – "Too Epic To Be True") et de Saint-Marin (SENHIT – "Superstar"). Grosse déception donc pour le Portugal qui n'aura même pas la chance de concourir ce samedi.