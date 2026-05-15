Demi-finale de l'Eurovision : tous les pays qualifiés et éliminés, Monroe a enfin chanté son titre "Regarde !"

La seconde demi-finale de l'Eurovision 2026 a eu lieu ce jeudi 14 mai 2026 à Vienne. Monroe y a été invitée pour interpréter la chanson de la France. Découvrez pour la première fois sa prestation en vidéo.

La première demi-finale avait eu lieu mardi et avait fait 10 heureux qualifiés et 5 malheureux éliminés. La deuxième demi-finale de l'Eurovision 2026 a été fixée ce jeudi soir, à Vienne, en Autriche, qui accueille le 70e Concours de la chanson jusqu'à la grande finale samedi 16 mai. Et elle a peut être été un peu plus suivie du côté de la France : Monroe, la candidate française à l'Eurovision, a été programmée en sixième position dans cette demi-finale, diffusée sur France télévisions. Découvrez sa prestation en live dans la vidéo ci-dessous.