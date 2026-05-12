DIRECT. Demi-finale de l'Eurovision : regardez le show en vidéo, quand passera la France avec Monroe ?

L'Eurovision 2026 a démarré ce mardi avec la première demi-finale à Vienne. L'occasion pour les téléspectateurs de découvrir enfin tous les candidats sur scène en direct et en vidéo.

Le grand rendez-vous musical européen est de retour. Après des semaines d'attente et de spéculations sur les favoris, l'Eurovision 2026 est entrée dans sa phase décisive ce mardi 12 mai, avec la diffusion en direct de la première demi-finale. Pour les passionnés français du concours, c'est sur France 4 que la diffusion a été programmée, à partir de 21h. Une première soirée télévisée en intégralité et en direct qui lancera véritablement la 70e édition du célèbre concours de la chanson. La vidéo de cette demi-finale de l'Eurovision en direct est disponible ci-dessous.

Organisé cette année à Vienne en Autriche, l'Eurovision 2026 rassemble 35 pays participants qui vont s'affronter tout au long de la semaine. Le calendrier est désormais bien établi : après cette première demi-finale, une seconde suivra jeudi 14 mai, avant la grande finale de l'Eurovision 2026 tant attendue, fixée le samedi 16 mai. Cette organisation de l'Eurovision en trois temps permet de départager les nombreux candidats, puisque seuls 25 d'entre eux accéderont à l'ultime étape. L'Eurovision entre aussi dans une séquence particulière pour les téléspectateurs : pour la première fois, ils peuvent découvrir les prestations scéniques des artistes en compétition. Jusqu'à présent, seules les chansons studio et quelques images des répétitions étaient disponibles. Place désormais aux performances live, aux mises en scène travaillées et aux chorégraphies qui font la magie de l'Eurovision. 35 artistes de 35 pays vont ainsi défiler sur la scène viennoise, chacun disposant de trois minutes pour convaincre le public et les jurys. Voici l'ordre de passage officiel de ces deux demi-finales, avec la place de Monroe, la candidate de la France à l'Eurovision.

L'ordre de passage de la première demi-finale de l'Eurovision La première demi-finale de l'Eurovision ce soir a débuté avec la Moldavie et son représentant Satoshi qui a ouvert le bal avec "Viva, Moldova!". Devaient suivre dans l'ordre : la Suède avec FELICIA, la Croatie représentée par LELEK, puis la Grèce et son candidat Akylas. Le Portugal, la Géorgie, la Finlande - donnée grande favorite avec le duo Linda Lampenius et Pete Parkkonen - le Monténégro, l'Estonie et Israël complètent la première partie. La Belgique, la Lituanie, Saint-Marin et la Pologne poursuivent avant que la Serbie ne clôture cette première demi-finale avec LAVINA et son titre "Kraj mene". Moldavie : Satoshi – "Viva, Moldova!"

Suède : FELICIA – "My System"

Croatie : LELEK – "Andromeda"

Grèce : Akylas – "Ferto"

Portugal : Bandidos do Cante – "Rosa"

Géorgie : Bzikebi – "On Replay"

Italie : Sal Da Vinci – "Per sempre sì"

Finlande : Linda Lampenius x Pete Parkkonen – "Liekinheitin"

Monténégro : Tamara Živković – "Nova Zora"

Estonie : Vanilla Ninja – "Too Epic To Be True"

Israël : Noam Bettan – "Michelle"

Allemagne : Sarah Engels – "Fire"

Belgique : ESSYLA – "Dancing on the Ice"

Lituanie : Lion Ceccah – "Sólo Quiero Más"

Saint-Marin : Senhit – "Superstar"

Pologne : ALICJA – "Pray"

Serbie : LAVINA – "Kraj mene"

L'ordre de passage de la deuxième demi-finale de l'Eurovision L'ordre de passage de la seconde demi-finale jeudi est aussi connu : le show débutera par la Bulgarie, représentée par DARA et la chanson "Bangaranga", et se terminera par la Norvège et le fantasque JONAS LOVV, dont l'interprétation de "YA YA YA" a déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre car jugée "trop sexy" par les organisateurs pour le public "familial" de l'Eurovision. La France sera aussi de la partie cette fois puisque Monroe passera en sixième position lors de cette deuxième demi-finale de l'Eurovision, juste après la Tchéquie et avant l'Arménie. L'occasion de voir enfin son interprétation de sa chanson "Regarde !" en direct et en intégralité, sans doute vers 21h30. Bulgarie : DARA – "Bangaranga"

Azerbaïdjan : JIVA – "Just Go"

Roumanie : Alexandra Căpitănescu – "Choke Me"

Luxembourg : Eva Marija – "Mother Nature"

Tchéquie : Daniel Zizka – "CROSSROADS"

France : Monroe – "Regarde !"

Arménie : SIMÓN – "Paloma Rumba"

Suisse : Veronica Fusaro – "Alice"

Chypre : Antigoni – "JALLA"

Autriche : COSMÓ – "Tanzschein"

Lettonie : Atvara – "Ēnā"

Danemark : Søren Torpegaard Lund – "Før Vi Går Hjem"

Australie : Delta Goodrem – "Eclipse"

Ukraine : LELÉKA – "Ridnym"

Royaume-Uni : LOOK MUM NO COMPUTER – "Eins, Zwei, Drei"

Albanie : Alis – "Nân"

Malte : AIDAN – "Bella"

Norvège : JONAS LOVV – "YA YA YA"