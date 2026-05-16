Eurovision : un retrait immédiat exigé et obtenu

L'Union européenne de radiotélévision a sévi après des vidéos promotionnelles appelant à voter massivement pour un candidat.

La finale de l'Eurovision 2026 s'ouvre ce samedi soir à Vienne dans une atmosphère électrique. La 70e édition du célèbre concours européen de la chanson, qui rassemble habituellement des millions de téléspectateurs à travers le continent, se déroule cette année avec seulement 35 pays participants, l'un des chiffres les plus bas depuis de nombreuses années. Cette défection massive s'explique par le boycott de cinq nations - l'Espagne, l'Irlande, l'Islande, les Pays-Bas et la Slovénie - qui ont décidé de ne pas envoyer de représentant pour protester contre la participation d'Israël dans le contexte de la guerre à Gaza.

Cette année, c'est Noam Bettan, un franco-israélien de 28 ans né en Israël de parents immigrés de France, qui représente l'État hébreu avec la chanson "Michelle", dont le refrain est en français. "La moitié de mon cœur est française et l'autre moitié israélienne", explique l'artiste. "Représenter Israël dans cette compétition est un immense honneur. Sentir le soutien du pays me donne beaucoup de force pour partager mon message, mon amour, ma lumière", confie-t-il. Face aux tensions, le ministre israélien de la Diaspora Amichai Chikli a dénoncé une "forte poussée, coordonnée, de discours antisémites et anti-israéliens autour de l'Eurovision 2026" et annoncé avoir "donné instruction d'élargir la surveillance et les alertes en temps réel."

Les polémiques autour de la participation israélienne ne datent pas d'hier. L'année dernière, la candidate israélienne Yuval Raphael avait décroché la deuxième place du concours, portée par un score spectaculaire au télévote qui avait immédiatement éveillé les soupçons. Elle était arrivée première du vote du public avec 297 points, alors qu'elle n'émargeait qu'à la quinzième position des votes des jurys avec seulement 60 points. Après le concours, l'antenne de fact-checking de l'Union européenne de radiotélévision, Eurovision News Spotlight, avait révélé qu'"une agence du gouvernement israélien avait utilisé la publicité multiplateforme et les comptes officiels des réseaux sociaux pour cibler et inciter directement le public des pays participants à voter pour la chanson israélienne."

Face à ces accusations, l'UER avait modifié le règlement en novembre 2025. Les nouvelles règles visent désormais à "dissuader la mise en place de campagnes d'appels aux votes disproportionnées, particulièrement lorsqu'elles émanent ou sont soutenues par des tiers, dont des gouvernements ou des agences gouvernementales." Le nombre de votes autorisés par carte SIM a été réduit de moitié, passant de 20 à 10, et les jurys professionnels ont retrouvé leur place dans les demi-finales. "Je pense que nous n'avons pas été assez stricts ces dernières années", avait déclaré Martin Green, le directeur de l'Eurovision, sur la chaîne néerlandaise NOS début mai.

C'est dans ce contexte que le vendredi 8 mai, de nouvelles vidéos promotionnelles ont fait surface. Ces clips, diffusés en plusieurs langues - azerbaïdjanais, néerlandais, anglais, français, allemand, grec, italien, maltais, portugais, espagnol, suédois et ukrainien - montraient Noam Bettan dans un décor similaire à celui utilisé pour la campagne controversée de 2025, incitant explicitement les téléspectateurs à utiliser leurs dix votes pour Israël. Martin Green a immédiatement réagi samedi dans un communiqué : "Vendredi, il nous a été signalé que des vidéos avec une instruction de voter dix fois pour Israël avaient été diffusées. Dans les vingt minutes qui ont suivi, nous avons contacté la délégation de KAN (le diffuseur israélien - NDLR) pour leur demander d'arrêter immédiatement toute distribution de ces vidéos et leur retrait de toutes les plateformes où elles ont été publiées. Ils ont immédiatement obtempéré."

Le retrait immédiat a été exigé et obtenu. La KAN a "immédiatement donné suite à cette demande", selon le communiqué officiel de l'UER publié le 9 mai. Le directeur a précisé qu'"inciter à voter dix fois pour un artiste ou une chanson n'est pas conforme à nos règles ni à l'esprit de la compétition" et qu'un avertissement officiel avait été adressé, tout en promettant de continuer à surveiller de près les activités promotionnelles et de prendre "les actions appropriées" si nécessaire.