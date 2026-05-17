DARA : qui est la candidate de la Bulgarie qui a remporte l'Eurovision ? La vidéo de sa chanson gagnante "Bangaranga"

La chanteuse bulgare DARA a remporté l'Eurovision dimanche, à Vienne, avec le titre survitaminé "Bangaranga", offrant sa première victoire à son pays devant Israël dont la présence avait suscité des appels au boycott.

DARA, la candidate de la Bulgarie, a remporte l'Eurovision 2026 dans la nuit de samedi à dimanche. La jeune femme de 27 ans, de son vrai nom Darina Yotova, a séduit aussi bien les jurys nationaux que l'audience internationale avec son titre "Bangaranga", un hymne à la fête et à l'émancipation, collectant 516 points.

"Bangaranga", le titre de sa chanson gagnante à l'Eurovision, signifie rébellion en patois jamaïcain, et toute la salle a dansé au diapason de sa chorégraphie millimétrée, dans une mise en scène libérant les corps. Le titre a été composé et écrit par DARA avec Anne Judith Stokke Wik, Dimitris Kontopoulos et Monoir. "Mon travail, c'est d'être sur scène, d'ouvrir mon cœur et de briller de tout mon éclat. Les résultats, ce sont les gens qui les décident, pas moi, mais ça me rend tellement heureuse", a déclaré DARA durant le long décompte des points.

La vidéo de "Bangaranga", la chanson de DARA, gagnante de l'Eurovision

DARA : l'une des artistes pop les plus connues de Bulgarie

DARA est l'une des artistes pop les plus connues de Bulgarie, reconnue pour sa voix singulière, sa présence scénique et son goût pour le mélange des genres. Ses plus grands succès, "Thunder", "Call Me" et "Mr. Rover", ont dominé les classements pendant plusieurs semaines, atteignant à plusieurs reprises la première place du classement officiel Bulgarian Airplay Chart. Elle s'est également imposée comme une figure incontournable de la scène musicale balkanique contemporaine.

La gagnante bulgare de l'Eurovision arrivait d'ailleurs à Vienne avec des arguments. Ses morceaux et vidéos cumulent plus de 80 millions d'écoutes et de vues. En parallèle de sa carrière, elle a accompagné de jeunes talents en tant que coach dans "The Voice of Bulgaria" en 2021 et 2022. Son album "ADHDARA", sorti en 2025, a marqué sa transition vers une identité artistique internationale.

La Bulgarie, pays des Balkans, qui n'avait pas participé à l'Eurovision ces trois dernières années pour des raisons financières, accueillera toute l'Europe grâce à elle l'année prochaine.

Derrière DARA, le candidat israélien controversé Noam Bettan

Jusqu'à la dernière minute, le candidat israélien Noam Bettan a pu espérer gagner grâce au vote du public et la tension parmi le public a été maximale en voyant le schéma qui avait fait polémique l'année dernière se reproduire à l'identique. La Roumanie a fini troisième de la 70ème édition du télécrochet le plus suivi au monde, devant les favoris des pronostics finlandais et australien.

Le candidat israélien Noam Bettan à l'annonce des résultats de la finale de l'Eurovision à Vienne en Autriche, le 16 mai 2026. © APA - GEORG HOCHMUTH

L'Eurovision a limité cette année les votes du public alors qu'il avait été reproché à Israël en 2025 d'avoir influencé en sa faveur le vote du public en faisant campagne de manière disproportionnée. Par ailleurs, cinq pays ont boycotté l'édition viennoise, une première, refusant de participer à une fête avec Israël, pays auquel ils reprochent la manière dont il a mené la guerre dans la bande de Gaza. Plus d'un millier d'artistes internationaux avaient également appelé à faire l'impasse sur cette année.

Mais finalement, les 343 points de l'artiste israélien, qui a partiellement chanté en français, le placent loin derrière sa concurrente et l'assistance, qui avait hué l'annonce des résultats d'Israël, a ovationné la Bulgare victorieuse.

"Dara a été patiente et nous a donné une leçon"

"La musique rassemble les gens, elle ne les divise pas", a déclaré à Sofia Ilona Nechkova, une fan de 48 ans, sage-femme. "Dara a été patiente et nous a donné cette leçon. Bravo!" La France devra l'être aussi aussi. A 17 ans et avec sa chanson "Regarde!", une chanson mêlant pop et opéra, la chanteuse Monroe, un temps donnée dans le trio de tête, a fait le plein des votes du jury mais n'a pas reçu beaucoup de points de la part du public. Elle a fini onzième.

La candidate de la Roumanie, Alexandra Capitanescu, 22 ans, est arrivée troisième grâce à une présence scénique électrisante sur le titre très heavy rock "Choke me". L'Australie avec la star Delta Goodrem est restée au pied du podium. Quant aux favoris finlandais Linda Lampenius et Pete Parkonnen, ils devront se contenter d'une sixième place.

La presse comme le public avaient pourtant placé l'Australienne en première position de leurs votes après la répétition générale de vendredi soir.

La finale de l'Eurovision sous haute sécurité à Vienne, en Autriche, le 16 mai 2026. © AFP - Radek MICA

Alors que toute la semaine de festivités autour de l'Eurovision avait été placée sous haute sécurité, l'animateur Stéphane Bern, habitué du concours, a trouvé l'ambiance excellente : "La musique unit les coeurs. Et les gens dans la salle se moquent des considérations politiques, ils ont envie de fêter l'Europe à travers la musique".

25 langues et dialectes ont été chantées

Même si 16 chansons ont été interprétées en anglais, des paroles dans 25 langues et dialectes ont été chantées. L'an dernier, quelque 166 millions de téléspectateurs avaient suivi le concours, organisé par la Suisse. L'Autriche espérait faire aussi bien malgré le boycott de l'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas, la Slovénie et l'Islande.

Au moment où une grande partie de l'Europe était devant son écran pour assister au spectacle, la télévision espagnole RTVE a d'ailleurs passé un bandeau noir avec le message suivant: "L'Eurovision est un concours, mais pas les droits humains. Pas d'indifférence. Paix et justice pour la Palestine."

Une femme portant un drapeau palestinien lors d'une manifestation à Vienne, en Autriche, le 16 mai 2026. © AFP - Joe Klamar

Plusieurs centaines de personnes scandant "Free Palestine" ont aussi manifesté samedi à Vienne, avec une forte présence policière. "Je trouve déplorable qu'on offre une tribune à un génocide", a déclaré à l’AFP Juli Pfefferkorn, une étudiante de 17 ans venue de l'autre bout de l'Autriche pour marquer sa désapprobation.

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