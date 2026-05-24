Star Academy : les élèves au bord de l'épuisement ? Ils sortent du silence

Annulation, absents, visages fermés... La santé des anciens élèves de la Star Academy pose question. Face aux rumeurs, plusieurs ont pris la parole.

Depuis quelques semaines, une ombre plane sur la tournée triomphale des anciens élèves de la Star Academy. Si les concerts s'enchaînent à un rythme soutenu depuis fin février, les absences se multiplient et inquiètent le public. Léa, Sarah et Bastiaan ont tour à tour manqué certaines dates, laissant planer le doute sur leur état de santé. Mais c'est le dimanche 17 mai qui a véritablement déclenché une vague d'inquiétude sans précédent.

Ce jour-là, les fans présents au Zénith de Dijon ont vécu une immense déception avec l'annulation à la toute dernière minute du concert de la Star Academy. La raison invoquée par l'organisation ne laissait alors pas de place au doute : plusieurs artistes étaient indisponibles pour des raisons médicales. Parmi eux, Anouk, qui avait déjà dû renoncer à la représentation prévue l'après-midi même. Cette annulation brutale a immédiatement alimenté les spéculations sur les réseaux sociaux. Les fans se sont interrogés sur la nature exacte de ces problèmes de santé, qui n'ont pas tous été précisés.

Les rumeurs les plus folles ont commencé à circuler, d'autant que le rythme de la tournée est régulièrement jugé trop intense pour de jeunes artistes fraîchement sortis du château. Certains internautes ont évoqué un épuisement généralisé de la troupe, d'autres ont parlé de burn-out, comme le journaliste Clément Garin, évoquant même un surmenage imposé par la production. Sur Twitter, une autre théorie a basculé du côté d'une épidémie de gastro-entérite au sein du groupe. L'hypothèse s'est même propagée comme une traînée de poudre après la publication d'une story montrant une élève assise aux toilettes...

L'inquiétude était d'autant plus légitime qu'un rendez-vous crucial approchait à grands pas. Le mercredi 20 mai, la troupe devait se produire à l'Accor Arena de Paris, à Bercy. Une salle mythique, à la fois source d'une grande pression, mais aussi que les élèves ne voulaient manquer sous aucun prétexte. Le spectacle a bel et bien eu lieu avec même une énorme surprise : l'intégralité de la promotion 2025 s'est donné rendez-vous sur scène face à un public évidemment ravi, alors que seuls 9 élèves ont été sélectionnés pour la tournée officielle.

Si le show a offert un démenti cinglant, plusieurs membres de la troupe ont aussi décidé de prendre la parole sur les réseaux sociaux pour rassurer leurs fans et mettre fin aux rumeurs. Dès dimanche, Bastiaan, absent en raison d'une blessure, avait assuré prendre soin de lui pour revenir en pleine forme. De son côté, Léa avait publié un message pour remercier ses fans de leur sollicitude, avant de préciser : "Ne vous inquiétez pas trop. On prend soin de nous et on se repose un max." Le tout en faisant une petite mise au point : "En tout cas, pas de gastro, je ne sais pas d'où vous sortez ça." De quoi démonter la théorie la plus répandue.

Anouk, dont l'absence avait directement provoqué l'annulation du concert, a également pris la parole, saluant la créativité des internautes avec une pointe d'ironie. "Je me soigne pour revenir en forme pour Bercy et la semaine qui nous attend", a-t-elle expliqué, exprimant également ses regrets de ne pas avoir pu monter sur scène à Dijon. Son message se terminait par une pensée à tous ceux qui avaient été déçus par l'annulation.

Jeanne, quant à elle, a tenu à clarifier sa situation avec des mots simples mais tout aussi efficaces. Après avoir remercié ses fans "adorables" pour leurs messages d'inquiétude, elle a affirmé sans détour : "Moi, ça va les mimis." Une manière directe et affectueuse de dire que les inquiétudes n'avaient pas lieu d'être.