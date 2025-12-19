Que sont devenus les membres du Club Dorothée ?

Pause
Dorothée (Frédérique Hoschedé) © BALTEL/SIPA
Depuis l'arrêt du Club Dorothée en 1997, la présentatrice de l'émission culte a tenté plusieurs émissions plus confidentielles, des retours à la chanson et est apparue dans des émissions souvenirs. Dorothée, de son vrai nom Frédérique Hoschedé, a surtout attendu "la bonne idée", comme elle l'expliquait au site Télé Loisirs en 2018. "J'ai envie de revenir ! Mais je ne vais pas faire du n'importe quoi parce que je ne suis plus à l'image. J'attends le coup de cœur, la bonne idée qui me touche. Et pour le moment, elle n'est pas encore venue." Depuis, Dorothée a fait une brève apparition dans le film Nicky Larson de Philippe Lacheau et a participé à sa promotion. Elle a fêté ses 71 ans en juillet 2024.
Pause
La Rédaction