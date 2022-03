Mask Singer : date, costumes, premiers indices... Tout sur la saison 3

MASK SINGER 2022. La saison 3 de Mask Singer est de retour sur TF1 ce vendredi 1er avril 2022. Des premiers indices sur les costumes et les stars ont déjà été disséminés sur les réseaux sociaux.

[Mis à jour le 30 mars 2022 à 14h22] Mask Singer, émission à succès de TF1, revient très bientôt au programme TV. C'est ce vendredi 1er avril, à partir de 21h10, qu'est diffusé le premier épisode de la saison 3 sur la première chaîne ou en streaming sur MyTF1. Cette nouvelle salve d'épisode revient après une année de disette, puisque la saison 2 s'était achevée en fin d'année 2020. Au total, 12 stars cachées sous des costumes vont jouer le jeu de Mask Singer en 2022.

Jarry, Alessandra Sublet, Kev Adams et Anggun essaieront de les démasquer grâce aux indices dévoilés lors de magnetos mais aussi grâce à leurs prestations chantées. Parmi les costumes connus pour le moment, on compte le Cochon, le Cosmonaute, la Tigresse, la Coccinelle, la Banane, le Bernard l'Hermite, le Caméléon, le Cerf ou encore l'Arbre. Des premiers indices, que nous vous détaillons un peu plus bas dans cet article, ont déjà été dévoilés sur les réseaux sociaux en amont de la diffusion. Cette saison 3 de Mask Singer verra également la présence de deux stars internationales, présentes chacune le temps d'un épisode et hors compétition, et démasquées le soir-même.

Plus d'un an après la dernière saison, Mask Singer est de retour en 2022. La saison 3 de l'émission présentée par Camille Combal sera diffusée sur TF1 à partir du 1er avril 2022. Chaque vendredi soir, à 21h10, un nouvel épisode sera diffusé.

Au cours de la saison 3 de Mask Singer, douze personnalités se cacheront sous des costumes. Parmi les personnages qui chanteront dans le programme de TF1, on retrouvera un Caméléon, une Banane, un Cochon, un Cosmonaute, un Arbre, un Bernard L'Hermite, un Tigre Blanc ou encore une Coccinelle.

Avant même le début de la diffusion de Mask Singer sur TF1, des premiers indices étaient mis en ligne par TF1 sur les réseaux sociaux afin de promouvoir le programme, comme la vidéo de livraison des costumes par Camille Combal ou des pastilles d'indices. Ci-dessous, on vous récapitule tout ce que l'on sait déjà sur les personnages de la saison 2022. Cette liste sera mise à jour au fur et à mesure que la diffusion approchera, et à chaque épisode :

Le Cochon a "perdu sa première finale". Son costume est livré sur un terrain de tennis, suggérant qu'il s'agit d'un sportif.

a "perdu sa première finale". Son costume est livré sur un terrain de tennis, suggérant qu'il s'agit d'un sportif. Le Cosmonaute est visible au musée. Il semblerait qu'il joue au golf, selon la vidéo de livraison de costumes. Sur une vidéo mise en ligne le 29 mars sur Twitter, on découvre un ballon en forme de coeur, et que le nom de cette star est souvent associé à la Lune.

est visible au musée. Il semblerait qu'il joue au golf, selon la vidéo de livraison de costumes. Sur une vidéo mise en ligne le 29 mars sur Twitter, on découvre un ballon en forme de coeur, et que le nom de cette star est souvent associé à la Lune. La Tigresse a incarné des personnages mythiques. Sur la vidéo de livraison des costumes, on suggère qu'il s'agit d'une femme bien apprêtée avec un chien. Dans une nouvelle ivdéo d'indices disponible sur Twitter le 29 mars, elle affirme que sa voix "fait partie d'[elle] et que jamais elle ne l'a trahie. Un César y est également associé. On sait également qu'elle a incarné des personnages mythiques.

a incarné des personnages mythiques. Sur la vidéo de livraison des costumes, on suggère qu'il s'agit d'une femme bien apprêtée avec un chien. Dans une nouvelle ivdéo d'indices disponible sur Twitter le 29 mars, elle affirme que sa voix "fait partie d'[elle] et que jamais elle ne l'a trahie. Un César y est également associé. On sait également qu'elle a incarné des personnages mythiques. La Coccinelle . Sur la vidéo de livraison de costumes, on suggère qu'il pourrait s'agir d'un acteur, ou d'un amateur d'arts martiaux.

. Sur la vidéo de livraison de costumes, on suggère qu'il pourrait s'agir d'un acteur, ou d'un amateur d'arts martiaux. La Banane . Le costume est livré à L'Elysée dans la vidéo de promotion mise en ligne sur le site de TF1. On sait également grâce à un indice sur Twitter qu'elle a remporté plusieurs prix.

. Le costume est livré à L'Elysée dans la vidéo de promotion mise en ligne sur le site de TF1. On sait également grâce à un indice sur Twitter qu'elle a remporté plusieurs prix. Le Bernard l'Hermite pourrait être un habitué des tapis rouges, à en croire les premiers indices. Une petite voiture est également présentée, peut-être en référence à une passion de la personnalité, au film Cars ou encore à sa profession ? Il a un gabarit qui l'empêche de passer inaperçu. On sait également grâce à un indice Twitter que le "premier costume qu'il a enfilé n'avait rien à voir avec celui-là".

pourrait être un habitué des tapis rouges, à en croire les premiers indices. Une petite voiture est également présentée, peut-être en référence à une passion de la personnalité, au film Cars ou encore à sa profession ? Il a un gabarit qui l'empêche de passer inaperçu. On sait également grâce à un indice Twitter que le "premier costume qu'il a enfilé n'avait rien à voir avec celui-là". Le Caméléon a cumulé plus de 100 millions de téléspectateurs.

a cumulé plus de 100 millions de téléspectateurs. Le Cerf a déjà été vu aux NRJ Music Awards.

a déjà été vu aux NRJ Music Awards. L'Arbre a souvent donné de la voix et sollicité "les vôtres".

Mask Singer est diffusé à partir du 1er avril 2022 sur TF1. C'est le vendredi soir à partir de cette date que les fidèles pourront retrouver l'émission de la Une. Le programme d'enquête animé par Camille Combal avec Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams est diffusé dès 21h10.

Du côté des enquêteurs stars de Mask Singer, le casting n'a pas changé en saison 3. On retrouvera toujours Kev Adams, mais aussi Alessandra Sublet, Anggun ou encore Jarry. Toutefois, Alessandra Sublet et Jary ne seront pas de retour pour la saison 4 attendue probablement l'an prochain. Camille Combal, nouveau visage de TF1 depuis plusieurs années, assure quant à lui à nouveau l'animation de cette troisième saison de Mask Singer.