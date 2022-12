Miss France. Comment Agathe Cauet a échappé à la photo en bikini

MISS FRANCE 2023. Agathe Cauet fait partie des favorites du concours Miss France 2023, qui sera diffusé sur TF1 samedi soir. Elue Miss Nord-Pas-de-Calais cet automne, elle revient d'un très long combat...

Elle fait partie des candidates les plus populaires, ou en tout cas les plus médiatisées. Miss Nord-Pas-de-Calais pourrait bien être élue Miss France 2023, ce samedi 17 décembre, lors du grand concours de beauté qui sera de nouveau diffusé sur TF1. Avec ceux de Miss Guyane, Miss Réunion et Miss Midi-Pyrénées, le nom d'Agathe Cauet renvient en tout cas régulièrement dans la liste des candidates qui pourraient récupérer la couronne tant convoitée. Un sacre qui sonnerait comme une revanche pour celle dont le corps n'a pas toujours été un cadeau.

La jeune femme de 23 ans a été atteinte il y a quelques années d'une tumeur de 9 kilos, mi-cancéreuse mi-bénigne, qu'il a fallu opérer quand elle était en classe de terminale. Les médecins l'avaient préparée au pire, avec la possibilité d'une chimiothérapie, mais finalement la jeune femme s'en tirera avec un traitement plus léger et une chirurgie. Celle qui espère aujourd'hui devenir Miss France 2023 en a gardé une cicatrice de 7 cm au niveau du ventre. Si celle-ci l'a longtemps complexée, elle a réussi à dépasser son manque de confiance en elle depuis.

La seule Miss sans photo en bikini

"J'ai eu une tumeur à l'âge de 17 ans, une borderline de 9 kilos. J'ai aujourd'hui un ovaire en moins", se contente de raconter très factuellement Miss Nord Pas de Calais à TV Mag, qui précise tout de même s'être fait un tatouage à l'aine droite, "en forme d'arc de fleur", pour cette partie d'elle-même perdue. "Je peux toujours avoir des enfants dans la mesure où il me reste un ovaire qui fonctionne normalement", rassure aussi la jeune femme qui a par ailleurs conservé des ovocytes "par précaution".

Si cette tumeur est une histoire ancienne et si les complexes se dissipent, Agathe Cauet est la seule miss régionale à ne pas avoir revêtu le traditionnel bikini lors de la séance photo des Miss en maillots de bain. A la place : un maillot une pièce rose pâle gardant son ventre couvert, tout en élégance. Lors des différentes "tableaux" du concours samedi soir, elle pourrait aussi trancher par ses tenues, sans doute moins dévêtues que ses camarades.

Un changement bienvenu dans les règles de Miss France

Agathe Cauet bénéficie d'une inflexion introduite cette année dans les critères de sélection des Miss France. S'inspirant des règles de Miss Univers, Alexia Laroche-Joubert, la nouvelle présidente de la société Miss France, a notamment ouvert le concours aux femmes ayant un tatouage, dès lors que celui-ci n'affiche pas de "représentation pénalement répréhensible". "On pourra aussi les masquer sur scène pour celles qui le souhaitent", indiquait-elle à TV Magazine il y a quelques semaines. Ce qu'a décidé de faire Miss Nord-Pas-de-Calais visiblement.

Autre changement radical : le concours s'ouvre aux femmes mariées et même aux mères de famille. Il est aussi accessible à toute candidate de sexe féminin "à l'état civil", ce qui permet de fait d'inclure les personnes transgenres. La comédienne Andréa Furet aura d'ailleurs été la première femme transgenre à participer au concours, arrivant deuxième Dauphine de l'élection de Miss Paris cette année.

Miss France permet par ailleurs aux candidates âgées de plus de 18 ans et mesurant au moins 1,70 mètre de participer. Une taille contrainte pour des raisons purement pratiques selon Alexia Laroche-Joubert, les robes de couturiers que les Miss doivent revêtir pendant la cérémonie ne pouvant pas descendre sous ce palier. Mais ce choix de taille pourrait valoir des ennuis à l'institution, malgré les assouplissements, l'association Osez le féminisme ayant traîné l'organisation du concours devant les prud'hommes pour discrimination, avec un jugement attendu le 6 janvier.

"C'est la lutte contre le cancer qui me tient particulièrement à cœur"

Aujourd'hui, Agathe Cauet est infirmière et a obtenu son diplôme il y a deux ans au CHR de Lille. Un "beau métier", voire une vocation à l'entendre, née de son expérience douloureuse et de son hospitalisation. "J'ai découvert une profession où on prenait soin des gens et cela m'a donné envie de prendre soin des autres", dit-elle encore à TV Mag, assurant vouloir se "sentir utile". "De par mon métier et mon vécu, c'est la lutte contre le cancer qui me tient particulièrement à cœur", confie également la jeune Miss qui a commencé à travailler dès 2020, en pleine période Covid. Un épisode "formateur" mais "compliqué à vivre" a-t-elle raconté à Lille Actu. Elle est également passionnée de dessin.

Agathe Cauet n'a aucun lien de parenté avec l'animateur Sébastien Cauet, qu'elle ne connaît "pas plus que vous" a-t-elle eu besoin de préciser.