"Lycée Toulouse-Lautrec" aura-t-elle une saison 2 sur TF1 ?

TF1 diffuse les deux derniers épisodes de la série "Lycée Toulouse-Lautrec" ce lundi 23 janvier 2023. Peut-on espérer découvrir une suite sous la forme d'une saison 2 prochainement ?

Clap de fin pour Lycée Toulouse-Lautrec. La série sur un établissement inclusif mêlant adolescents "valides" et handicapés diffuse ses deux derniers épisodes sur TF1 ce lundi 23 janvier 2023. Sur ses deux premières soirées, la série a rassemblé 3,65 millions de téléspectateurs pour les deux premiers épisodes (19,2% de part d'audiences) et 3,12 millions de téléspectateurs pour les épisodes 3 et 4 (16,1% de pda). Autant de fidèles qui suivent le quotidien des élèves de Toulouse-Lautrec et leurs déboires.

Est-ce que cela sera suffisant pour assurer une saison 2 à Lycée Toulouse-Lautrec ? Au micro de Cannes Radio et de Nice Matin, Stéphane de Groodt a assuré que la série aura droit à une suite. Le tournage de la saison 2 est prévu pour le printemps 2023. Pour l'heure, la date de diffusion n'a pas été dévoilée. Il faudra probablement attendre l'année prochaine pour retrouver les personnages de cet établissement inclusif.