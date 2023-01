L'amour est dans le pré du 30 janvier 2023 : un ex-prétendant devenu agriculteur, résumé

L'AMOUR EST DANS LE PRÉ. M6 a diffusé le première partie des portraits de L'amour est dans le pré. Les téléspectateurs ont pu (re)faire connaissance avec Julien, prétendant de Guillaume en 2015.

Ce lundi 30 janvier 2023, M6 a diffusé la première partie des portraits de L'amour est dans le pré. Au casting de cette saison 18, Julien, un éleveur de vaches laitières en Bourgogne-Franche-Comté ayant déjà participé à la saison 10 en tant que prétendant de Guillaume, le premier agriculteur homosexuel de l'émission. Malheureusement, après l'avoir invité à la ferme, Guillaume décidait finalement d'abandonner l'aventure. Huit ans plus tard, c'est donc encore avec l'espoir de trouver l'homme de ses rêves que Julien retente sa chance, cette fois-ci en tant qu'agriculteur.

C'est l'amour qui a poussé cet ingénieur agronome de 42 ans à devenir agriculteur sur le tard, puisqu'en 2017, il a repris avec son compagnon de l'époque l'exploitation de ses beaux-parents. Passionné par son travail, il est en est devenu le seul propriétaire après sa séparation il y a un an et demi. Bien que Julien se montre très sûr de lui sur le plan professionnel, il ne parvient pas à retenir ses larmes quand il s'agit d'aborder sa vie personnelle : "Je n'ai pas confiance en moi parce que je pense qu'il y a beaucoup plus beau que moi, beaucoup plus intéressant que moi… ce qui me manque, c'est d'être important pour quelqu'un", déclare-t-il avec beaucoup d'émotion. Déçu des rencontres éphémères, Julien s'est inscrit à L'amour est dans le pré dans le but de vivre une relation fusionnelle avec un homme à la fois dynamique et apaisant.

En parallèle, les téléspectateurs de L'amour est dans le pré ont pu découvrir, entre autres, le portrait de Roméo, un producteur de foin de 46 ans. Après un grave accident et plusieurs mois de rééducation, ce passionné de voitures de collection ne voit plus la vie de la même façon. Positif et sociable, Roméo recherche la compagne qui saura lui redonner confiance et partager ses projets de vie à deux. Pour le reste, le portrait de Christine, 60 ans, a également été diffusé ce lundi 30 janvier. Cette éleveuse de chiens et chats se décrivant comme brute de décoffrage et atypique est prête à ouvrir un nouveau chapitre de sa vie après l'échec d'une relation passionnelle pour laquelle elle avait tout quitté. Sa démarche portera-t-elle ses fruits ? En attendant d'en savoir plus, retrouvez la suite des portraits le lundi 6 février sur M6.