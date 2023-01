La vie, l'amour, tout de suite sur M6 : la fille de deux stars est au casting !

"La vie, l'amour, tout de suite" est diffusé sur M6 ce 31 janvier 2023. L'une des actrices, Anna Biolay, est la fille de deux acteurs et chanteurs bien connus des téléspectateurs.

La vie, l'amour, tout de suite est un téléfilm diffusé sur M6 ce mardi 31 janvier 2023. Celui-ci revient sur l'histoire vraie de Julie Briant, qui est tombée enceinte à 16 ans alors qu'elle est atteinte de la mucoviscidose. Elle a choisi de garder son enfant contre l'avis des médecins et de ses parents. Au casting, les téléspectateurs les plus avisés reconnaîtront peut-être les traits d'Anna Biolay, qui joue Cathy.

Et son nom ne vous aura certainement pas échappé, mais il s'agit bien de la fille du chanteur et acteur Benjamin Biolay et de la comédienne Chiara Mastroianni. La jeune actrice est également la petite-fille de Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni. Née en 2003, la jeune femme a déjà joué dans un épisode de Capitaine Marleau et dans le téléfilm La Chevrotine, avant de donner la réplique à son père Benjamin Biolay dans le film La Rosalie prochainement au cinéma. Dans La vie, l'amour, tout de suite, Anna Biolay donne la réplique à Anne Marivin, Eric Caravaca ou encore Sandy Afiuni et Louis Durant.