L'amour est dans le pré du 6 février 2023 : Perrine se confie sur sa terrible maladie

L'AMOUR EST DANS LE PRÉ 2023. M6 a diffusé la deuxième partie des portraits de L'amour est dans le pré. Perrine a expliqué pourquoi elle a dû mettre sa vie sentimentale entre parenthèses.

Ce lundi 6 février 2023, M6 a diffusé la deuxième partie des portraits de L'amour est dans le pré. L'occasion pour les téléspectateurs de découvrir Perrine, 26 ans, la benjamine des agricultrices de cette saison. Passionnée par son travail, la jeune femme est à la tête d'une exploitation bio de 200 000 escargots qu'elle a créée elle-même il y a trois ans. Du haut de ses 26 ans, l'hélicicultrice a le sourire et fait preuve d'une grande maturité, mais il faut dire qu'elle n'a pas eu un parcours facile. Atteinte d'une maladie cardiaque pouvant provoquer des malaises à tout moment, Perrine souffre également de la maladie de Crohn depuis l'âge de 20 ans.

Après une période si difficile qu'elle a cru ne pas survivre, obligée d'interrompre ses études car elle était hospitalisée et abandonnée par ses amis, la jeune femme a pu se remettre sur pied et, grâce à un traitement adapté, elle vit désormais presque normalement. "J'avance, je me suis relevée, donc je pense que je suis une battante", explique-t-elle à Karine Le Marchand. Ses problèmes de santé ont mis sa vie sentimentale au second plan, mais, loin de se plaindre, Perrine est décidée à aller de l'avant et en participant à L'amour est dans le pré, elle espère trouver le grand amour pour fonder une famille. Elle rêve d'un compagnon patient et tolérant avec qui construire de beaux projets d'avenir.

Patrice et Clément, débutants en amour

Patrice, 39 ans, éleveur de vaches allaitantes en Normandie est atteint d'une hémiplégie depuis la naissance. "À cause de mon handicap, je n'arrive pas à faire le premier pas", a-t-il expliqué aux caméras de L'amour est dans le pré. Il n'a jamais connu l'amour, mais ce qui lui manque par-dessus tout, c'est simplement de serrer quelqu'un dans ses bras. Touchée, Karine Le Marchand lui a alors fait un gros câlin ! Par ailleurs, les téléspectateurs ont aussi pu découvrir le portrait de Clément, 26 ans, éleveur en Haute-Savoie, également célibataire depuis toujours. Sportif, travailleur, souriant, Clément semble pourtant avoir tout pour lui… sauf qu'il n'ose pas se lancer dans la séduction. Sentant qu'il avait besoin de franchir un cap, sa tante et ses amies l'ont inscrit à l'émission (sans se concerter !) pour lui donner le petit coup de pouce qui lui manquait.