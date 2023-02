Accident de Pierre Palmade : que s'est-il passé ?

L'accident impliquant Pierre Palmade a fait trois autres victimes vendredi 10 février : les passagers d'une Renault Mégane qui a percuté la Peugeot de l'acteur. A son bord, un homme de 40 ans, sa sœur, enceinte, et un enfant de 6 ans. Leur pronostic vital est engagé le soir de l'accident. On apprend le lendemain que la femme enceinte a perdu l'enfant qu'elle portait. L''enfant de 6 ans est toujours dans le coma et souffrait de fractures au crâne et à la mâchoire, tandis que son père, l'homme de 40 ans, est polytraumatisé et a dû être opéré à cinq reprises. Un homme de 80 ans conduisant une Twingo a également été impliqué dans l'accident, mais il a été seulement légèrement blessé.