"Tu me saoules !" Chirine en larmes dans Pékin Express

Le premier épisode de Pékin Express, diffusé le 16 février 2023, n'était pas de tout repos pour le binôme formé par Chirine et Alexandre, qui se sont disputés au dessus du lac Titikaka.

Le premier épisode de Pékin Express était diffusé sur M6 ce jeudi 16 février 2023. Les téléspectateurs ont pu découvrir les huit binômes de candidats de cette saison 17. Parmi eux, on compte Alexandre et Chirine, des amis de longue date en couple depuis quelques mois, surnommés les "amoureux stratèges" par l'émission. Néanmoins, l'aventure a débuté sous de mauvais auspices pour le duo. Alors qu'ils doivent faire de la tyrolienne au-dessus du lac Titikaka afin de se qualifier pour l'épreuve d'immunité.

Malheureusement, Alexandre souffre de vertige et refuse de relever le défi. Essayant d'abord de le motiver, Chirine finit en larmes lorsqu'elle réalise que son amoureux refuse de surmonter sa peur pour poursuivre l'aventure : "Tu veux pas te battre", lui reproche-t-elle. "Tu me saoules, je me fais toujours avoir. Y a pas que les phobies qui te freinent dans la vie." Alexandre de Pékin Express concède alors être "quelqu'un de peureux" dans la vie. Mais cela ne le pousse pas à supporter sa phobie. "Moi, je l'aurai fait pour toi", lui assène Chirine, "énervée" et "déçue", entre deux sanglots. Rien à faire, les deux amoureux voient tous les autres duos les dépasser et ne participent finalement pas à cette première épreuve d'immunité. Ils finissent toutefois par se réconcilier.