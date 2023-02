Pékin Express 2023 : votez pour vos candidats favoris de l'épisode 1

L'épisode 1 de Pékin Express saison 17 est diffusé sur M6 ce jeudi 16 février 2023. Huit binômes débutent la course en Bolivie. Lequel a votre préférence ? Les votes et les notes.

Pékin Express revient au sein de la grille de M6 ce jeudi 16 février 2023. Le premier épisode de la saison 17 est à suivre sur la Six à 21h10. Les habitués du programme vont pouvoir découvrir huit nouveaux binômes dans une course en Amérique du Sud, entre la Bolivie, le Paraguay et le Brésil. De nouveaux candidats que les internautes vont pouvoir adorer ou, malheureusement, détester au fil de la saison, jusqu'à la finale diffusée d'ici quelques semaines.

Qui sont les candidats de la saison 17 de Pékin Express ? Les fans peuvent découvrir les parcours et personnalités du couple belge Paloma et Jason, de la tante et la nièce Colette et Léa, du couple breton formé par Cyrille et Luc, des soeurs Alexandra et Laura, des cousins Tanguy et Florian, des amoureux Alexandre et Chirine, du patron et de l'employée Xavier et Céline mais aussi le binôme d'inconnues formé par Nathalie et Angie. Si vous ne voyez pas le sondage, cliquez ici.

Au cours de cette saison 17 de Pékin Express, les téléspectateurs vont également pouvoir découvrir une nouvelle règle qui promet de changer les stratégies des binômes : le choix secret. A la fin de chaque course, les candidats décident secrètement du binôme qu'ils vont envoyer en duel final face au duo qui a terminé dernier de l'étape de qualification. De quoi bouleverser le jeu et apporter du rebondissement pour les habitués de l'émission !