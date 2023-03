Quel salaire pour les candidats de Pékin Express ?

Durant une saison de Pékin Express, les candidats ont affaire aux autorités de plusieurs pays différents. Et parfois, ces autorités font la pluie et le beau temps sur la course, ce qui peut parfois créer de grands retards pour certains binôme. Stéphane Rotenberg confirme dans une interview pour Neo : " On a toujours prévenu les candidats : ça fait partie de la course. On ne maîtrise pas la police. " Et pour cause, il est parfois arrivé que des candidats aillent " au poste, parfois c'est allé un peu plus loin. Il n'y a jamais eu de menottes ou de choses comme ça. " En tout état de cause, la production a désormais " l'habitude d'aller chercher des candidats au poste et de les sortir de situation. On s'en sort ! "