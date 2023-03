Les petits secrets de Marion Game, l'inoubliable Huguette de Scènes de Ménages

Si Marion Game était connue du grand public ces dernières années pour son personnage d'Huguette dans Scènes de ménages, les fans de Plus belle la vie se rappellent son passage dans la série entre 2010 et 2012. L'actrice a incarné le personnage de Renée Boher, mère du policier Jean-Paul Boher, joué par Stéphane Hénon, dans plusieurs épisodes de la série de France 3. Contacté par Télé-Loisirs , Stéphane Hénon s'est ému du décès de sa mère fictive, parlant d'un "choc" à l'annonce de sa mort. "C'était une personne très bienveillante, humble, simple, et toujours à l'écoute des autres". Fabienne Carat, qui incarnait dans la série Samia, la belle-fille de Renée Boher, a elle aussi parlé d'un "choc" à l'annonce de son décès. "Je savais qu'elle avait des problèmes de santé et même si elle faisait plus jeune que son âge, c'est toujours trop tôt", a regretté l'actrice.