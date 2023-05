La présentatrice de l'Eurovision n'est pas une inconnue et elle va "voler la vedette" aux candidats

La finale de l'Eurovision se tient samedi 13 avril 2023 à Liverpool. Pour l'occasion, un quatuor de présentateurs britanniques a été choisi. Parmi eux, on compte notamment l'actrice Hannah Waddingham, qui a fait sensation lors des demi-finales.

L'Eurovision 2023 va venir rythmer la soirée des téléspectateurs de France 2, samedi 13 avril 2023. Une vingtaine de pays vont s'affronter pour le titre de gagnant lors du concours de chant international, qui se tient cette année à Liverpool. Pour l'occasion, la soirée sera animée par quatre vedettes britanniques : la chanteuse Julia Sanina, la chanteuse Alesha Dixon, le présentateur Graham Norton et l'actrice Hannah Waddingham.

Et c'est cette dernière qui promet déjà de faire parler d'elle sur la scène de l'Eurovision. Tout d'abord, parce qu'elle est loin d'être une inconnue du public : une partie des téléspectateurs l'a certainement déjà aperçue dans la série comique américaine Ted Lasso, dans laquelle elle campe le personnage de Rebbeca Welton, propriétaire du club de football AFC Richmond. Pour ce rôle, elle a remporté l'Emmy Awards de la meilleure actrice secondaire dans une série comique. Auparavant, elle a fait des apparitions dans huit épisodes de Game of Thrones en tant que Septa Unella, et a incarné un petit rôle dans Sex Education.

Mais ce n'est pas que pour sa carrière télévisuelle qu'Hannah Waddingham promet de faire parler d'elle durant l'Eurovision. L'actrice britannique de 48 ans a fait sensation au cours de la première demi-finale du concours, mardi 9 mai. Elle a notamment charmé les téléspectateurs par son enthousiasme communicatif, mais aussi par ses talents de chanteuse, en poussant un cri perçant de rockeuse.

Pour certains internautes, la comédienne a même "volé la vedette" aux candidats. D'autres ont d'ores et déjà réclamé qu'elle présente l'Eurovision l'an prochain. Hannah Waddingham a prouvé par le passé ses talents de chanteuse, que ça soit dans la comédie musicale Into the Woods ou dans la série Ted Lasso où elle a notamment interprété la chanson de La Reine des Neiges, "Let it go". Sa mère est une chanteuse d'opéra, tout comme ses grands-parents maternels.