La billetterie Miss France ouvre ce lundi, comment obtenir un ticket ?

C'est ce lundi 16 octobre qu'ouvre la billetterie pour acheter ses places pour voir le show Miss France, le 16 décembre prochain au Zénith de Dijon. On vous explique comment obtenir un ticket.

Vous rêvez de voir le show Miss France sur place et en direct ? Il est possible d'acheter un ticket pour le spectacle. La billetterie pour assister à Miss France 2024 ouvre ce lundi 16 octobre 2023. C'est à partir de 18h qu'il sera possible d'acheter ses tickets pour l'événement, qui se tiendra le 16 décembre prochain au Zénith de Dijon.

Pour acheter un billet pour voir le spectacle Miss France, il suffit de se rendre sur le site web du Zénith de Dijon à l'heure dite. Le tarif de chaque place est fixé à 80 euros, avec un nombre de places limité à 4 par personnes.

Si vous ne pouvez pas vous rendre sur place pour assister au sacre de celle qui succèdera à Indira Ampiot, actuelle tenante du titre, sachez que l'événement sera diffusé sur TF1 au même moment, comme c'est habituellement le cas.

Toutes les candidates ne sont pas encore connues

L'édition Miss France 2024 finit de se préparer en coulisses. Les dernières Miss régionales, candidates à la couronne, sont presque toutes élues. C'est au début du mois de novembre qu'on connaîtra leurs visages, avant qu'elles ne s'envolent pour leur voyage de préparation prévu cette année en Guyane.

Ensuite, les candidates reviendront à Dijon pour se préparer durant deux semaines avant le grand soir. C'est à cette occasion qu'aura lieu l'entretien devant le jury de présélection, qui déterminera les 15 finalistes soumises au vote du public. Rendez-vous le 16 décembre à 21h10 pour connaître leur identité.

Miss France 2024 - au programme TV le 16 décembre 2023 à 21h10