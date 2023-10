Trois élèves de la "Star Academy" évincés avant même le début de la nouvelle saison sur TF1

TF1 ayant décidé de réduire la diffusion de "La Star Academy" pour des raisons budgétaires, trois candidats qui devaient apparaître dans le programme auraient été évincés.

Leur rêve a pris fin beaucoup plus rapidement que prévu. Trois candidats qui devaient faire leurs débuts dans la Star Academy ce samedi 4 novembre 2023 auraient été évincés par la production avant le lancement. C'est ce qu'affirme l'un des concernés au micro de Sud Radio ce lundi, une information qui a également été confirmée par Puremédias.

Pour des raisons budgétaires, TF1 aurait été obligé de raccourcir la prochaine saison de la Star Academy de quelques semaines, et a dû réduire cette nouvelle promotion. Ils ne seraient donc plus que 13 élèves à franchir les portes du château de Dammarie-Les-Lys samedi soir, au lieu des 16 initialement annoncés. Selon le média spécialisé dans l'actualité télévisée, la durée de l'émission devrait être réduite de seulement une à deux semaines.

Un élève concerné réagit

Dans l'émission de Valérie Expert et Gilles Ganzmann, Thomas a annoncé qu'il aurait dû intégrer l'émission ce week-end, avant d'être intégré du casting "lundi dernier". "On m'envoie les contrats à signer, des équipes viennent dans le sud pour filmer mon portrait", explique le chanteur amateur, qui affirme qu'on lui a même annoncé sa chanson et l'horaire du taxi commandé pour les répétitions ce lundi.

"Lundi dernier, le 23, on m'annonce brutalement, 12 jours avant le lancement de l'émission que pour des raisons de réduction budgétaire ils ont dû réduire le nombre d'émissions. Passant de 13 à 11 semaines et donc naturellement réduire le nombre de candidats", ajoute le jeune homme.

Les raisons de cette éviction

Pour justifier cette éviction, ce sont des raisons financières qui auraient été annoncées au jeune chanteur, rajoute-t-il au micro de Sud Radio : ala défaite de l'équipe de France de rugby en quarts de finale, qui a fait perdre à TF1 "beaucoup d'argent par rapport aux recettes publicitaires" prévu à l'origine. "Ajoutez-cela une nouvelle émission qu'ils lancent dans les prochains mois et qui leur coute beaucoup d'argent et sur laquelle ils misent beaucoup. Et enfin, le contexte politique que l'on connaît en Israël et en Palestine." Pour l'heure, TF1 n'a pas publiquement réagi à la médiatisation de cette information.