"Tu as tort" : Michael Goldman a recadré une candidate de la Star Academy "en colère" après son évaluation

Une candidate de la Star Academy a cherché à comprendre sa note à l'évaluation cette semaine. Dans le bureau du directeur, Michaël Goldman lui a fait savoir qu'elle n'avait pas compris ce qui lui était reproché.

Lors de la première semaine de compétition, les émotions des candidats de la Star Academy sont mises à rude épreuve. Les 13 académiciens ont participé à leur première évaluation sur le thème des histoires personnelles. Ce mercredi 8 novembre, on a découvert quels étaient les trois candidats qui risquaient l'élimination samedi 11 novembre : Louis, Djebril et Margot.

Cette dernière n'a pas compris les raisons de sa nomination. Pire, elle s'est dite "en colère" dans la quotidienne du 9 novembre 2023. Afin d'obtenir des explications, comme pour le reste des élèves nommés, Margot a s'est entretenue avec le directeur du château, Michael Goldman. Au cours de leur entrevue, la jeune femme a estimé que c'était son histoire personnelle, peut-être pas assez tragique, qui n'avait pas ému les professeurs.

Mais Michael Goldman l'a repris rapidement : "Tu as tort, car cette évaluation ce n'est pas un concours de souffrance", lui a-t-il asséné, avant d'expliquer les raisons de sa nomination : "Tu étais un peu en dessous des autres mais vraiment sur l'émotion. Sur ce que tu nous as envoyé, je me rappelle Cécile [Chaduteau, la professeure d'expression scénique, ndlr] a dit 'elle est un peu trop à l'intérieur d'elle-même, les yeux en l'air'. On n'a pas eu l'impression que tu étais avec nous".

Une erreur "stratégique"

Le directeur de la Star Academy a ensuite donné davantage d'explications sur les raisons de sa nomination. Michael Goldman a ainsi admis ne pas connaître la chanson qu'elle avait interprété, et que sa diction ne l'a pas aidé à en comprendre le texte. Et en plus, l'émotion n'était pas au rendez-vous au cours de l'évaluation de Margot : "On reste un peu sur notre faim à la fin, on n'a pas été bouleversés".

Cependant, Michael Goldman a tenu à rassurer l'académicienne : "C'était une faute stratégie de choix de chanson, pas d'histoire à raconter." Le directeur lui a ensuite relaté les différents compliments des professeurs au cours de son évaluation, qui n'était pas fondamentalement ratée : "Tout le monde a noté ton grain qu'on aime tous, tout le monde a dit 'qu'est-ce qu'elle danse bien'. T'es musicienne, faut pas que ça remette en cause ce que tu vaux artistiquement".

Cette explication a eu pour effet de rassurer la candidate : "ces explications je les entends, je les comprends, et il y a un truc puissant qui se passe et qui me donne envie de tout casser. Je suis reboostée, je suis déterminée." Si Margot n'est pas éliminée cette semaine, tous ces éléments devraient l'aider à progresser dans les semaines qui viennent.