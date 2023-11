Une prétendante de "L'amour est dans le pré" spoile le bilan avant sa diffusion sur M6

La première partie des bilans de L'amour est dans le pré est diffusée ce lundi 13 novembre 2023 sur M6. Mais certaines prétendantes sont dans le viseur de M6 après avoir des révélations qu'elles n'avaient pas le droit de faire.

La saison 18 de L'amour est dans le pré touche à sa fin. Ce lundi 13 novembre à 21h10, les téléspectateurs pourront découvrir la première partie des bilans sur M6, avant de connaître la situation amoureuse de chacun des agriculteurs la semaine prochaine.

Au cours de ces deux épisodes, les candidats de l'édition 2023 vont revenir sur leur aventure (qui a parfois été mouvementée pour certains) avant de révéler s'ils sont toujours en couple avec le prétendant ou la prétendante qui les a séduit au début de l'émission.

Mais avant la diffusion sur M6, la production de L'amour est dans le pré a dans le viseur deux prétendantes. Celles-ci ont en effet spoilé le bilan de l'émission.

C'est le cas de Maria, prétendante de Jean-Paul, qui a récemment révélé lors d'un live sur TikTok mais également dans un entretien auprès de L'Est Républicain qu'elle n'était plus en couple avec l'agriculteur.

Une autre prétendante a fait des révélations

Ce n'est pas la seule prétendante à être dans le collimateur de la production. Dans le même live que Maria, l'ancienne prétendante de Roméo, Sophie, a également laissé échapper des informations qu'elle n'avait pas le droit de révéler selon sa clause de confidentialité. Cependant, on ne sait pas quelles révélations de Sophie tombent sous le coup de cette violation de clause de confidentialité, puisqu'elle avait déjà quitté Roméo avant le bilan.

Face à ces révélations qui ont un impact sur la diffusion du programme, M6 et Fremantle (producteur de l'émission) ont fait savoir qu'ils envisageaient des sanctions contre les deux prétendantes. Auprès de 20 minutes, le 7 novembre dernier, il a notamment été révélé que Maria allait "recevoir un courrier d'avocat" et qu'elle "n'a plus le droit de s'exprimer". Les équipes de Fremantle seraient en alerte depuis deux semaines déjà au sujet des "débordements" en lien avec la confidentialité exigée dans les accords signés.

L'avenir romantique des candidats bientôt connu

Ce lundi 13 novembre, on connaîtra seulement le sort amoureux de certains prétendants de la saison 2023. Pour savoir quels candidats de L'ADP ont trouvé l'amour grâce à l'émission, il faudra patienter jusqu'au 20 novembre, date de fin de diffusion des portraits. Cette date marque également la fin de la diffusion de la saison 18, avant qu'une prochaine saison ne soit diffusée l'an prochain sur M6.