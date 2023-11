Les agriculteurs de "L'amour est dans le pré" sont-ils en couple ou célibataire ? Les premières révélations du bilan

La première partie du bilan de L'amour est dans le pré était diffusée ce lundi soir sur M6. On en sait désormais un peu plus sur la situation amoureuse des agriculteurs et agricultrices de la saison.

La saison 18 de L'amour est dans le pré touche bientôt à sa fin. Les téléspectateurs de M6 ont pu découvrir lundi soir la première partie des bilans, qui nous en dit plus sur la situation amoureuse des agriculteurs et agricultrices de cette édition 2023 après le tournage. Et les fidèles de l'émission ont eu droit à des surprises.

Parmi tous les candidats venus au bilan ce lundi soir, tous sont arrivés sans conquête amoureuse rencontrée dans l'émission. On savait déjà que Jean-Paul et Maria avaient rompu puisque cette dernière l'avait révélé sur TikTok avant la diffusion du bilan. Mais dans l'émission, on a découvert que l'agriculteur s'est de nouveau comporté comme un goujat, puisqu'il a dragué la serveuse d'un restaurant où il dinait avec sa prétendante, scellant définitivement la fin de son couple.

De son côté, Julien a aussi rompu avec Thibault, son coup de coeur de l'émission. Depuis, il est en couple avec un autre homme. Anaïs, elle, est célibataire suite au séjour à la ferme. Sa romance avec Thomas, informaticien suisse, a pris fin à la fin du tournage, leurs projets de vies étant trop différents.

Roméo et Olivier n'ont pas trouvé l'amour

Roméo lui aussi a terminé son aventure de L'amour est dans le pré en célibataire. Alors qu'il avait décidé de poursuivre l'aventure avec Sophie, il est arrivé seul au bilan, expliquant qu'ils "n'étaient pas fait pour être ensemble" et qu'elles ne lui avaient pas manqué lorsqu'ils n'étaient pas ensemble.

Enfin, Olivier, éleveur de 56 ans dans la Creuse, n'a finalement pas trouvé l'amour avec Corine, qui est partie au bout de trois jours seulement. Il est toujours célibataire.

David reçoit un courrier lors du bilan

David était l'un des candidats malheureux de cette saison de L'amour est dans le pré. L'éleveur de vaches de 42 ans n'avait reçu aucun courrier lorsque l'émission a débuté, et même après. Mais, lors du bilan, Karine Le Marchand lui a fait la surprise d'une lettre de prétendante : celle de Kareen, une professeure des écoles alsacienne. L'histoire ne dit pas si, depuis la fin du tournage du bilan, cette romance s'est concrétisée.

La semaine prochaine, lundi 20 novembre 2023, les téléspectateurs de M6 découvriront la dernière partie du bilan de cette saison 18 de L'amour est dans le pré. On saura notamment si Patrice et Justine sont toujours en couple, ou si l'amour perdure entre Charles et Véronique.