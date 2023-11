La France a-t-elle une chance de gagner à l'Eurovision Junior 2023 ?

La France a-t-elle ses chances de remporter l'Eurovision Junior ? L'événement qui réunit seize jeunes talents européens a lieu à Nice, ce dimanche 26 novembre !

Le concours de chant européen à destination des plus jeunes a lieu dimanche 26 novembre à partir de 16 heures, à Nice. Pour cette 21e édition de l'Eurovision Junior, seize jeunes artistes venus des quatre coins de l'Europe se réunissent sur la scène du Palais Nikaïa. L'année dernière, la victoire avait été emportée par le Français Lissandro, avec sa chanson Oh Maman!. Qui représente la France cette année ?

C'est Zoé Clauzure qui a été choisie pour représenter le drapeau tricolore. L'adolescente de 13 ans originaire des Hauts-de-Seine s'est illustrée au cours de la saison 7 de The Voice Kids, en 2020.

Elle interprétera la chanson Coeur, dédié aux victimes de harcèlement scolaire, au cours du concours. Mais a-t-elle une chance de gagner ? Difficile de pronostiquer à l'avance la victoire ou la défaite des candidats au concours de chant, puisque le public est chargé de voter, tout comme un jury de professionnels. Contrairement à l'Eurovision, le public peut voter, depuis vendredi soir, pour son propre pays.

Un bon ordre de passage pour la France

En tout cas, son titre engagé à la thématique particulièrement actuelle peut faire sensation. La candidate française de l'Eurovision s'était également enthousiasmée au micro de 20 minutes de passer à une "super bonne place" : elle sera en effet la douzième candidate à chanter sur la scène du palais Nikaïa. La place a été déterminée par tirage au sort.

Rappelons que, comme pour l'Eurovision, les spécialistes se déchirent au sujet de l'ordre de passage. Pour certains, celui-ci est déterminant, et il vaut mieux passer en deuxième partie de concours qu'au tout début, pour que les votants gardent en tête la prestation au moment du vote. L'ordre de passage de Zoé Clauzure semble, à ce titre, parfaitement avantageux.

Historiquement, la France a ses chances

Si l'on ne peut pas en dire autant de la version pour adultes, cela fait quelques années que la France a le vent en poupe au concours de l'Eurovision junior. L'Hexagone a en effet remporté la victoire à deux reprises dernièrement : Valentina avait été gagnante en 2020, et Lissandro est le dernier tenant du titre et avait remporté la victoire en 2022.

Pour autant, la France n'est pas LE pays favori dans l'histoire du concours. C'est la Géorgie qui a été le plus victorieuse dans l'histoire du concours, ayant gagné en 2008, 2011 et 2016.

Si l'on compte le nombre de points attribués depuis 2017, le classement diffère. Depuis 6 ans, c'est la Pologne qui a reçu le plus grand nombre de points, toute édition confondue. C'est aussi celui qui a remporté le plus de points par le vote du public depuis six ans.

La France n'a toutefois pas à rougir, puisqu'elle se classe en seconde position, que ça soit en vote global, en vote du public et en vote des professionnels. Une place enviable qui peut laisser présager un joli classement pour Zoé Clauzure ce dimanche.