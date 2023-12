Quinze candidates à Miss France mises à la porte ! La moitié de l'élection est jouée d'avance

L'élection Miss France 2024 a lieu samedi 16 décembre, à Dijon. Si les 30 candidates défilent dès le début de la soirée, la moitié est pourtant déjà éliminée avant le début de l'émission. On vous explique.

Le 16 décembre prochain, la vie d'une jeune femme va changer du tout au tout. A cette date, l'une des 30 Miss régionales sera sacrée Miss France 2024, au cours d'une élection qui est programmée au Zénith de Dijon. L'heureuse élue succèdera à Indira Ampiot, actuelle tenante du titre. Mais avant cela, les 30 candidates vont défiler devant les caméras de TF1 et selon différentes mises en scènes pour représenter leur région.

Avant cette grande élection, les candidates sont parties en voyage de préparation, en Guyane, au mois de novembre. Les experts de Miss France ont pu en profiter pour juger la ponctualité des candidates, leur respect des règles, leur esprit de camaraderie mais aussi leur culture générale. Un test qui vise à estimer les connaissances de chacune a alors été soumis aux Miss. Cette année, le questionnaire était particulièrement difficile, puisque la moyenne des candidates était de 30/60. La meilleure note a été obtenue par Miss Alsace, avec 42,5 points sur 60.

Car pour la moitié des candidates, le défilé devant les caméras le soir de l'élection est un défilé pour rien, ou presque. Les moins avertis ne le savent peut-être pas, mais la première étape de l'élection, qui détermine les 15 finalistes pouvant espérer être couronnées à l'issue de la soirée, s'est en réalité jouée quelques jours avant en coulisses.

Avant même le début du concours samedi 16 décembre à 21h10, les Miss régionales doivent se soumettre à plusieurs étapes qualificatives, qui passent par les tests réalisés en Guyane, mais aussi par un oral devant un jury, composé de membres de l'organisation Miss France ou de TF1 . Celui-ci aura lieu le 13 décembre, soit trois jours avant l'élection.

Au cours de cet entretien individuel de quelques minutes devant le jury de présélection, les candidates doivent défiler et s'exprimer. L'objectif : que les experts de Miss France déterminent si la jeune femme devant eux peut devenir une bonne ambassadrice nationale, en jugeant notamment son éloquence, sa motivation et son évolution sur un mois. Les candidates jouent tout à ce moment là et doivent préparer elles-mêmes leur tenue, leur maquillage et leur coiffure.

Une candidate qui n'a pas une bonne note au test de culture générale ou qui fait mauvaise impression lors de l'oral peut ainsi voir ses chances de devenir Miss France s'envoler en fumée. L'entretien de présélection est notamment le moment pour les candidates de révéler leur vraie motivation. Il peut arriver que certaines confient ne pas se sentir prête à assumer les responsabilités qui incombent à Miss France et ne même pas vouloir faire partie des 15 finalistes !

A l'issue de cette phase d'observation, les jurés votent en tout cas pour les 15 candidates qu'ils souhaitent voir parmi les finalistes, le soir de l'émission. Au moment où débute le défilé des Miss France 2024, le sort est donc déjà joué pour la moitié des candidates, et, peut-être, pour votre favorite. L'identité des 15 finalistes n'est révélé qu'en milieu de soirée. C'est à partir de ce moment-là que les téléspectateurs peuvent commencer à voter pour leur candidate préférée.