Seuls 15% des Français peuvent résoudre cette énigme, faites le test !

L'émission 100% Logique défie chaque semaine les Français à des énigmes de logique. Faites-vous partie de ceux capables de répondre à cette question ?

Chaque semaine, plus de 3 millions de téléspectateurs se rassemblent devant l'émission 100% Logique. Le jeu de France 2 fait un carton d'audiences en proposant à des candidats, mais également aux fidèles du programme, de résoudre des énigmes de logique, de plus en plus difficiles à mesure que l'émission passe.

Pour son dernier numéro de cette année 2023, diffusée ce samedi 2 décembre sur France 2, 100% Logique a frappé fort avec de nouvelles énigmes qui retournent la tête des téléspectateurs. L'une d'entre elles pouvait être résolue supposément par seulement 15% des Français.

L'énigme est la suivante : dans un magasin, un pull vaut 8 euros, une chemise 14 euros, et une veste 10 euros. En ayant ces éléments en tête, combien coûte un pantalon ? Faites-vous partie des 15% des Français capables de répondre à cette question ?

100% Logique du 2 décembre © Capture d'écran france.tv

Le succès du jeu télévisé présenté par Cyril Féraud les samedis soirs s'explique par son concept, qui diffère sensiblement des autres programmes du même acabit : pas besoin de connaissances, ni de mémoire et encore moins de culture générale pour répondre à ces questions de logique accessibles à (presque) n'importe quel âge. Seul un peu de bon sens et de l'observation suffisent.

Progressivement, les questions et énigmes posées sont de plus en plus compliquées. La difficulté a été établie à partir d'un panel représentatif de la population française, qui ont dû répondre aux questions de l'émission en amont de sa diffusion.

Alors, avez-vous trouvé la réponse à l'énigme ci-dessus, que seuls 15% de la population française seraient capables de résoudre ? Si ce n'est pas le cas, voici la réponse ci-dessous.

Il faut compter le nombre de lettres qui compose chaque vêtement, le multiplier par deux pour connaître son montant en euros. Un pull (4 lettres) vaut donc 4x2=8 euros, une veste (5 mots) coûte 5x2= 10 euros, une chemise (7 lettres) vaut 7x2=14 euros, le pantalon (8 lettres) coûte logiquement 8x2=16 euros. Il fallait donc trouver le chiffre 16 pour répondre à cette question.

Et on espère que vous en avez profité, car les fidèles de 100% Logique devront se faire à cette idée : il ne devrait pas y avoir de nouveaux numéro de l'émission en cette fin d'année 2023, puisque France 2 diffusera le Téléthon et un concert de Bigflo et Oli les derniers samedis de décembre. Pas de panique cependant ! Les numéros sont disponibles en replay sur le site streaming de France Télévision. Il y a également fort à parier, vu les audiences, que le jeu de logique présenté par Cyril Féraud sera de retour en 2024.