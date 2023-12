Miss France : attention, changement de programme lors des défilés

L'élection de Miss france 2024 a débuté sur TF1. attention, une inversion des défilés a été prévue par le production cette année. Demandez tout le programme...

Ce samedi 16 décembre, l'élection de Miss France 2024 se déroule au Zénith de Dijon et est retransmise sur TF1. Un événement phare de l'élégance française qui voit s'affronter trente prétendantes, qui rêvent toutes de succéder à la Guadeloupéenne Indira Ampiot élue Miss France l'année passée. Les téléspecateurs se préparent à vivre une soirée qui promet d'être mémorable.

Une première marquante de cette édition sera la co-animation par Jean-Pierre Foucault et Cindy Fabre, directrice nationale du concours, qui a succédé l'année dernière à Sylvie Tellier. Ce changement de garde dans l'animation souligne l'évolution continue du concours, tout en rendant hommage à Sylvie Tellier, qui reprendra le rôle inédit de présidente du jury, après avoir dirigé l'organisation pendant 17 ans.

Le thème de la soirée, "la boîte à musique des Miss", invite à un voyage musical et temporel. Les défilés promettent d'être un kaléidoscope de couleurs et de styles, allant des robes en tulle fluo inspirées des années 80 à des échos de l'Amérique du Sud avec des rythmes de salsa. Un hommage spécial sera rendu à Tina Turner et à Geneviève de Fontenay, cette dernière incarnant l'esprit du concours malgré sa disparition récente.

Cependant, l'élément le plus surprenant de la soirée réside dans l'inversion des défilés. Frédéric Gilbert, producteur et nouveau président de la société Miss France, explique cette nouveauté : les candidates se présenteront à deux reprises en groupe de 15, alors que les cinq finalistes défileront à une reprise en robes de soirée. Ce changement de format ne manquera pas de piquer la curiosité et d'ajouter un élément de surprise à la compétition.

Le jury de cette année, présidé par Sylvie Tellier, sera exclusivement féminin, reflétant l'engagement du concours envers l'empowerment féminin. Parmi les membres du jury, on retrouve des personnalités variées telles que Stéfi Celma, Adriana Karembeu, Nolwenn Leroy, Estelle Mossely, Élodie Poux et Nina Métayer. Ce panel diversifié garantit une appréciation nuancée et riche des candidates.

La couronne, créée par Mauboussin, continue de symboliser le prestige du titre de Miss France. Nommée "L'élégance s'appelle France", la couronne de cette année se distingue par ses gemmes jaunes et ses touches de violet, reflétant l'élégance et le raffinement.