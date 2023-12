Miss Guyane, Miss Guadeloupe, Miss Lorraine... Les réseaux sociaux s'amusent devant Miss France

Le concours Miss France est comme chaque année l'occasion pour les réseaux sociaux de s'amuser des gaffes mais aussi de certains looks des candidates.

Le concours Miss France 2024, diffusé ce samedi 16 décembre sur TF1, offre comme chaque année une soirée riche en surprises et en émotions. Cette année, la cérémonie, sous le thème "La boîte à musique des Miss", brille par son dynamisme, avec des entrées scéniques scintillantes sur des airs de Beyoncé et des chorégraphies entraînantes. Le public a également accueilli avec enthousiasme le jury exclusivement féminin, composé de personnalités telles que Adriana Karambeu, Nolwenn Leroy, et Elodie Poux, sans oublier le retour surprise de Sylvie Tellier.

Parmi les moments forts de la soirée, les gaffes, les maladresses et autres faux-pas sont évidemment très observés. Après un incident avec son foulard durant une chorégraphie puis une chute au beau milieu de la scène, Miss Guadeloupe a suscité une réaction instantanée sur les réseaux sociaux. Les internautes, avec un mélange d'amusement et de sympathie, ont rapidement commenté l'événement, ainsi que la réaction de sa voisine Miss Tahiti, repoussant sa rivale fermement avec un grand sourire.

Cette édition a également donné lieu à des commentaires sur Miss Alsace, la candidate la plus âgée jamais en lice pour le titre de Miss France, Miss Lorraine, pas vraiment servie par son costume régional, ou encore Miss Guyane, visiblement très appréciée des réseaux. Voici notre palmarès décalé de cette élection de Miss France 2024 :

Miss Guyane, chouchoute des twittos

Miss Guadeloupe, moquée pour sa chute...

... et Miss Tahiti pour sa réaction très ferme

Miss Lorraine punie par les costumiers ?

Miss Alsace et sa chorégraphie originale

Les yeux translucides de Miss Auvergne

Mention spéciale également à Miss Bourgogne qui a profité de l'accueil dithyrambique du public dijonnais, Miss Provence, future dentiste et son jeu de mot sur la couronne, Miss Cote d'Azur qui a joint l'image à la parole en disant que les discours sont pas faits pour elle, Miss Nord-Pas-de-Calais parce qu'elle clame la différence (et les cheveux courts), Miss Languedoc qui a préféré parler de l'Association Petits Princes plutôt que d'elle (bien joué).

Ce samedi soir, c'est a ville de Dijon qui accueille l'élection tant attendue de Miss France 2024, un événement retransmis sur TF1 à partir de 21h10. Le processus de sélection se déroule comme chaque année en deux étapes. Tout d'abord, les quinze demi-finalistes, déjà sélectionnées par le comité Miss France depuis le 13 décembre, seront présentées. Leur sort sera ensuite entre les mains des téléspectateurs, qui contribueront pour moitié à leur note, et d'un jury exclusivement féminin, qui apportera l'autre moitié.

Ensuite, cinq finalistes seront choisies et finalement départagées par le même système de vote, aboutissant à l'élection de Miss France 2024.