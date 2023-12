Miss France : de Sylvie Tellier à Iris Mittenaere, des larmes et des absentes à l'hommage à Geneviève de Fontenay

Sylvie Tellier présente, Iris Mittenaere aux abonnés absents... L'hommage à Geneviève de Fontenay ce samedi sur TF1 a été l'un des temps forts de l'élection Miss France. Sans faire oublier les brouilles et les rancœurs.

La 94e édition de Miss France, qui a eu lieu ce samedi tenue à Dijon, a été marquée par un hommage poignant à Geneviève de Fontenay, décédée le 1er août dernier à l'âge de 90 ans. Un moment chargé d'émotion, où l'écho de la voix de la défunte, à travers un magnéto, a résonné dans une salle plongée dans l'obscurité, rappelant son attachement à cette institution. Elle y évoquait Miss France comme un conte de fées et une évasion nécessaire dans la vie.

Environ quarante anciennes Miss France ont témoigné leur affection en défilant en noir et blanc sur la scène du Zénith de Dijon, un clin d'œil au style de Geneviève de Fontenay. Des figures telles que Rachel Legrain-Trapani, Letitia Bleger, Clémence Botino, Sonia Rolland, et Cindy Fabre étaient présentes, certaines avec des larmes aux yeux. Un hommage particulier a été rendu devant le chapeau emblématique de Miss élégance 1957.

Geneviève de Fontenay, mémorable pour ses chapeaux et son dévouement au concours, a donc été célébrée comme une icône et une mentor. Même Elodie Gossuin, qu'on dit opposée à la nomination de Sylvie Tellier comme présidente du jury cette année, était bel et bien présente, alors que plusieurs articles de presse avaient annoncé qu'elle bouderait l'hommage.

Une absente très remarquée

Le parcours de Geneviève de Fontenay avec Miss France a été tumultueux, notamment en raison de ses désaccords avec Sylvie Tellier, pourtant bel et bien présente elle aussi à l'hommage à la Dame au chapeau. Après avoir quitté ses fonctions en raison de divergences sur les normes du concours, elle avait créé Miss Prestige National, un deuxième concours qui n'aura jamais égalé le succès de Miss France. Elle est restée jusqu'à sa mort très critique vis-à-vis de l'organisation, tout en reconnaissant parfois ses mérites, comme lors de l'élection de 2019.

Geneviève de Fontenay refusera même une invitation à l'élection du centenaire de Miss France en 2020, contestant la légitimité de l'événement.

L'apparition de Sylvie Tellier, taulière du concours depuis cette rupture, a donc été très remarquée, contrairement à Iris Mittenaere et Camille Cerf, deux anciennes miss Nord-Pas-de-Calais, qui étaient absentes, malgré leur lien passé avec Geneviève de Fontenay. L'ancienne Miss Univers Iris Mittenaere avait été très critiquée par Geneviève de Fontenay de son vivant, qui estimait qu'elle n'existait "que par son décolleté". Très commentée sur les réseaux sociaux, cette absence n'a pour l'heure pas été expliquée.