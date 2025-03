Les Enfoirés 2025 : liste des stars et des chansons, petits nouveaux et grands absents... Ce qu'il faut savoir

Le concert des Enfoirés, tourné en janvier à Montpellier, a été programmé sur TF1 vendredi 7 mars. Malgré des difficultés, la troupe est de retour avec de nouvelles recrues et son traditionnel hymne.

La troupe des Enfoirés a renoué avec une tradition qui atteint désormais les 37 ans en 2025, en se produisant du 14 au 20 janvier, à la Sud de France Arena de Montpellier. Une série de 7 concerts exceptionnels intitulée intitulée "Au pays des Enfoirés" et au profit des Restos du Cœur, qui ont fêté pour leur part leur 40e anniversaire. De nombreux fidèles des Enfoirés étaient encore présents sur scène, comme Patrick Bruel, Jenifer, Michèle Laroque, Jean-Louis Aubert ou Zazie.

Cependant, les festivités ont été quelque peu assombries cette année par l'absence remarquée d'une figure incontournable des Enfoirés. Le chanteur Slimane, au cœur d'un scandale de harcèlement, aurait été écarté de la tournée par les organisateurs. L'auteur de "Maintenant", le single des Enfoirés 2021 et dernier candidat à l'Eurovision avec "Mon Amour", a été accusé à l'automne par deux techniciens pour des faits qui auraient eu lieu dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023, lors d'une fête organisée à l'issue d'un concert à Saint-Étienne. Une plainte pour agression sexuelle a même été déposée.

L'équipe de l'artiste de 35 ans a invoqué sa tournée internationale pour justifier son absence sur la scène des Enfoirés en janvier. Mais 20 Minutes rappelle qu'après deux dates les 8 et 9 janvier à l'Accor Arena de Paris, le gagnant de The Voice était "libre" jusqu'à un concert à Berlin le 23 janvier. Plusieurs médias estiment que les organisateurs des Enfoirés ont préféré éviter le scandale et n'ont pas voulu se retrouver "dans la même situation logistique compliquée qu'il y a un an, où l'un des deux plaignants faisait partie de l'équipe technique et ne voulait évidemment pas le croiser en coulisses".

Et les Enfoirés 2025 sont décidemment marqués par les difficultés puisqu'une autre star, Vianney, a été victime d'un accident de scooter à Paris le 7 janvier. Sérieusement blessé, le chanteur a un temps fait planer le doute sur sa participation, mais a finalement rassuré ses fans. Il était bien présent l'Arena de Montpellier, malgré sa jambe dans le plâtre. "Note pour moi-même : le scooter à Paris est plus risqué que le ski hors-piste", a plaisanté l'artiste sur Instagram.

Voici les 53 artistes présents au spectacle des Enfoirés 2025

Julien Arruti

Jean-Louis Aubert

Amel Bent

Patrick Bruel

Claudio Capéo

Sébastien Chabal

Alain Chamfort

Julien Clerc

Marie Colin

François-Xavier Demaison

Arnaud Ducret

Antoine Dupont

Sofia Essaïdi

Patrick Fiori

Elodie Fontan

Jérémy Frérot

Pierre Garnier

Kendji Girac

Jain

Jenifer

Joyce Jonathan

Gérard Jugnot

Joseph Kamel

Claire Keim

Philippe Lacheau

Michèle Laroque

Alexis Lebrun

Félix Lebrun

Nolwenn Leroy

Alex Lutz

Ibrahim Maalouf

Mimie Mathy

Christophe Maé

MC Solaar

Jean-Baptiste Maunier

Kad Merad

Isabelle Nanty

Thomas Pesquet

Lorie

Matt Pokora

Raphaël

Gaëtan Roussel

Axelle Saint-Cirel,

Santa

Shy'm

Soprano

Claudia Tagbo

Arnaud Toupense

Vianney

Vitaa

Ycare

Michaël Youn

Zazie

Comme chaque année, de nouvelles stars ont intégré les Enfoirés. Une douzaine en en 2025. Après Gaëtan Roussel, Santa, Ycare et Claudia Tagbo l'année dernière, on a vu arriver cette année le gagnant de la Star Academy 2024 Pierre Garnier, la chanteuse Jain, le trompettiste Ibrahim Maalouf, Alain Chamfort, les champions de tennis de table Alexis et Félix Lebrun, l'humoriste François-Xavier Demaison, Alex Lutz, la chanteuse lyrique Axelle Saint-Cirel ou encore le jeune Joseph Kamel, qui a co-écrit le nouvel hymne des Enfoirés avec Daysy.

Les Enfoirés, c'est aussi tous les ans une liste d'absences longue comme le bras. Mais parmi elles, certaines sont plus remarquées que d'autres. D'un côté, on trouve les figures du show qui ne peuvent ou ne veulent pas venir pour une raison ou pour une autre. Outre Slimane, Lara Fabian, Mentissa, ou Nicolas Canteloup n'ont pu répondre présent pour des raisons d'agenda ou de logistique. Zaz a invoqué sa participation à The Voice, Christophe Willem des raisons familiales.

Dans la seconde catégorie, on trouve plutôt des timides, des boudeurs et quelques ennemis historiques des Enfoirés. Bref, ceux qui refusent de s'associer à ce show pour s'afficher ou se donner bonne conscience. La liste est longue et compte même d'anciens Enfoirés qui dénoncent peu ou prou une opération devenue grossière voire déplacée, d'Eddy Mitchell à Booba, en passant par Julien Doré ou Orelsan. Quelques personnalités préfèrent ne pas expliquer leur absence comme Jean Dujardin, Alexandra Lamy, ou Nathalie Baye. D'autres enfin naviguent entre boycott volontaire et nouveau statut d'indésirable, comme Gérard Depardieu, Dieudonné, ou Jean-Marie Bigard.

Ce traditionnel hymne des Enfoirés, intitulé "Le monde demain", est un nouvel appel à la solidarité et à l'unité. Co-composé par les deux jeunes artistes et entonné entre autres par Angèle, Kendji Girac, Vianney ou Zazie, il exprime le souhait d'un monde meilleur. "On s'est déjà tous égarés sur le chemin, eu besoin de quelqu'un qui nous tende la main (...). On fera tout ce qu'on peut pour qu'on n'ait plus le droit, de naître dans un monde où certains ont faim et froid". Un appel encore et toujours plus crucial.

En plus de la chanson annuelle des Enfoirés, le concert de début d'année est l'occasion de reprendre, adapter transformer ou mettre en scène des sketchs sur une poignée de grands titres du répertoire français. Difficile d'être exhaustif, mais voici les chansons des Enfoirés 2025 selon le site Pure Charts qui a publié une setlist :

Eddy de Pretto - "Love'n'Tendresse"

Patricia Kaas - "Entrer dans la lumière"

Johnny Hallyday - "Te manquer"

Yanns - "Clic clic pan pan"

Florent Pagny - "Les murs porteurs"

Pink - "So What"

Pierre Garnier - "Ceux qu'on était"

Trust - "Antisocial"

Beyoncé - "Texas Hold 'Em"

Léo Ferré - "Avec le temps"

Patrick Bruel - "Pas eu le temps"

Vianney & Renaud - "Maintenant"

Soprano - "En feu"

Notre-Dame de Paris - "Belle"

Lara Fabian - "J'y crois encore"

Françoise Hardy - "L'amitié" (hommage à Françoise Hardy)

Ricchi e Poveri - "Sarà perché ti amo"

Ycare & Zaz - "Animaux fragiles"

Dalida - "Laissez-moi danser"

Michel Berger - "La bonne musique"

Claude François - "C'est la même chanson"

Les Bronzés - "Quand te reverrai-je pays merveilleux" (hommage à Michel Blanc)

Aliocha Schneider - "Ensemble"

Collectif - "Le monde demain" (hymne 2025 des Enfoirés)

Collectif - "La Chanson des Restos"

Dans la logique des Restos du Cœur, le spectacle des Enfoirés n'est jamais disponible en replay sur le site de TF1. En effet, l'association cherche à vendre le maximum de DVD et CD dès le lendemain de la diffusion. Le but est de récolter le plus d'argent possible pour aider les plus défavorisés, il serait illogique de proposer le concert en replay gratuit. Les téléspectateurs qui souhaitent revoir le programme devront mettre la main au porte-monnaie.

Les CD et DVD du concert des Enfoirés sont en vente partout en France, en magasins et sur internet. Chaque vente permet aux Restos du Cœur de distribuer entre une dizaine et une quinzaine de repas à ceux qui en ont besoin. TF1 ne propose pas de replay du concert des Enfoirés pour une raison simple : cela ferait probablement baisser les revenus issus des ventes de CD et DVD pour les Restos du Cœur.

Vous pouvez faire des dons directement sur le site web des Restos du Cœur pour aider l'association caritative à fonctionner et à aider les plus démunis. Une boutique en ligne permet de s'offrir des cadeaux aux couleurs des Restos et des Enfoirés. Les ventes aident directement l'association. Vous pouvez également proposer votre aide et devenir bénévole auprès des Restos du Cœur.