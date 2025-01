Ces Messieurs sont parfaits (ou presque) : découvrez les candidats à Mister France 2025, une drôle d'élection

Découvrez les portraits des 30 candidats du concours Mister France 2025, une élection plus confidentielle que Miss France, mais tout aussi étonnante !

Ils ont l'oeil vif, le poil luisant, la mâchoire puissante, les muscles gonflés. Et comme les Miss, ils doivent aussi montrer une faille ou deux et s'engager pour des bonnes causes pour se faire aimer... Les candidats au concours Mister France 2025 vont s'affronter ce samedi 25 janvier 2025, pour une élection bien plus confidentielle que celle de Miss France, mais tout aussi étonnante parfois. Voici les présentations faites par les organisateurs...

Alvin Jusufi (Mister Alsace), plombier et mannequin à la fois Voir les photos Engagement associatif : Soutien aux jeunes en situation difficile

Professions : Plombier, Chauffagiste & Mannequin

Pratiques sportives : Musculation & Football © OTHMANE DESIGN

Présenté comme "l'événement incontournable de l'élégance masculine en France", l'élection de Mister France repose sur des critères exigeants : "un physique attrayant, culture générale, des talents de communication, ainsi qu'un engagement personnel envers des causes qui lui tiennent à cœur", liste le communiqué de presse du Comité Mister France.

Le concours Mister France est d'ailleurs sans doute plus strict aujourd'hui que celui des Miss, puisqu'il est limité aux hommes français âgés de 18 à 30 ans et mesurant au moins 1,75 m. Les candidats doivent aussi être inscrits comme célibataires à l'état civil et ne pas assurer de paternité...

Un système d'achat de votes pour Mister France

Créé en 1984 sous le nom de "Monsieur France", le concours est actuellement dirigé par François Deixonne Président-propriétaire de la marque depuis 2019. Les candidats sont évalués à la fois par un jury composé de figures du show-business et par le public, qui joue un rôle essentiel dans le processus de sélection.

L'élection de Mister France est en effet organisée selon plusieurs étapes avec quelques détails étonnants. Comme pour Miss France, un comité de pré-sélection dresse d'abord une liste de 15 candidats retenus sur les 30 sélectionnés pour la finale nationale. Un test de culture générale entre aussi en ligne de compte, comme pour l'élection de Miss France. Mais le tout est combiné avec un savant système de points.

Les candidats peuvent ainsi cumuler des points en vendant des tickets de tombola au profit d'une association, va Instagram, mais aussi par le vote par SMS et en ligne. Autre particularité, ce vote est payant : pour soutenir un candidat, vous pouvez acheter 1 vote (0,75€), 10 votes (7,50€), 25 votes (18,75€) ou même 50 votes (37,50€).

Mister France est aussi un homme-sandwich

Le soir de la finale, les 15 prétendants seront ensuite jugés par un jury de personnalités selon des critères de beauté, leurs facultés de communication et leur engagement personnel pour une cause. Ce n'est qu'à la fin de ce processus qu'on connaitra le successeur de Mister France 2024, Charles Stamper, initialement élu Mister Rhône-Alpes.

Dernière particularité de ce drôle de concours : sachez que vous pouvez réserver Mister France rien que pour vous si le coeur vous en dit. Le site officiel propose des prestations du futur élu, qui vont de 990 euros pour une animation en entreprise, une opération de relations publiques, ou une séance de dédicaces, à 1190 euros pour un défilé promotionnel au profit d'une marque et même 1290 euros pour d'autres types de prestations à définir.