Eurovision 2025 : la France a déjà gagné quelque chose cette année, une victoire surprise avant même de commencer

L'Eurovision 2025 se tiendra en Suisse au printemps. Vous ne le savez pas, mais la France a déjà gagné quelque chose cette année.

L'Eurovision 2025 se tiendra à Bâle, en Suisse, en mai prochain. Pour cette 69e édition du célèbre concours européen de la chanson, la France sera représentée par Louane. La chanteuse de 28 ans, révélée par l'émission The Voice et le film La Famille Bélier, a présenté son titre en grandes pompes lors de la mi-temps du match France-Ecosse ce samedi, comptant pour le tournoi des VI nations. Une interprétation devant 80 000 personnes au Stade de France et des millions de téléspectateurs à la télévision.

Déjà considérée comme faisant partie des favoris de l'Eurovision, Louane compte bien sur ce tremplin pour installer la France en tête du palmarès durablement, et pourquoi pas jusqu'à la finale le 17 mai. Mais l'Hexagone a d'ores et déjà remporté une belle victoire cette année et vous ne le saviez peut-être pas. Car Louane ne sera pas la seule artiste à chanter dans la langue de Molière. Fait exceptionnel, pas moins de 5 pays ont même décidé de miser partiellement ou intégralement sur des morceaux francophones. Un engouement inédit depuis près de 50 ans pour le français.

La candidate israélienne à l'Eurovision, Yuval Raphael, a opté pour le français dans le texte de sa chanson. © Ohad Zwigenberg/AP/SIPA (publiée le 14/03/2025)

En tant qu'hôte de l'Eurovision 2025, la Suisse a logiquement opté pour le français, bien que Bâle se situe dans la partie germanophone du pays. C'est la jeune Zoë Më, 24 ans, qui défendra les couleurs helvètes avec "Voyage", un titre 100% en français. Le Luxembourg, de retour à l'Eurovision après 31 ans d'absence, mise lui aussi sur cette langue avec "La Poupée monte le son", interprété par Laura Thorn. Un clin d'œil au tube "Poupée de cire, poupée de son" qui avait offert la victoire à France Gall (pour le Luxembourg !) en 1965.

Plus surprenant et très réjouissant pour la France, deux autres pays non-francophones ont incorporé des passages en français dans leurs morceaux. Une première dans l'histoire de l'Eurovision pour les Pays-Bas, représentés par Claude, un jeune artiste de 21 ans né en République démocratique du Congo. Sa chanson "C'est la vie" est majoritairement en français, avec seulement quelques vers en anglais. Enfin, la candidate israélienne Yuval Raphael a souhaité glisser un couplet en français dans son titre "New Day Will Rise", en hommage à son expérience de 3 ans vécue à Genève.

Ce retour en force du français à l'Eurovision est donc déjà une belle performance, qui témoigne du regain d'intérêt pour les langues nationales, après des années de domination de l'anglais. Il faut en effet remonter à 1978 pour retrouver une telle présence du français, avec 6 chansons à l'époque. Une tendance qui se confirmera peut-être dans les votes, avec une potentielle victoire pour l'un de ces titres francophones ? Réponse en mai prochain à Bâle, où la langue de Molière brillera de mille feux sur la scène européenne.