Encore du nouveau sur la TNT : une chaîne gratuite arrive, un nom et un (drôle de) logo dévoilés

Une nouvelle chaîne gratuite sera lancée le 1er septembre prochain sur le canal 19 de la TNT.

La réorganisation en cours des chaînes de la TNT se précise. Les canaux laissés libres par la fermeture de C8 et NRJ12 le 28 février dernier vont bientôt trouver leurs nouveaux occupants. On l'annonçait il y a déjà quelques semaines : le groupe CMI de Daniel Kretinsky démarrera sa chaîne, baptisée T18, le 6 juin. Désormais on connaît aussi le nom et le logo de la seconde chaîne qui débarquera sur la TNT à la rentrée.

Le groupe Ouest-France, porteur de ce second projet, a dévoilé quelques détails clés sur cette nouvelle chaîne cette semaine. Alors que le quotidien local souhaitait initialement baptiser sa chaîne "OFTV", il a opté pour un autre nom, "NOVO19". Edouard Reis Carona, Directeur du pôle audiovisuel du groupe, a expliqué sur LinkedIn la signification de ce nom et le message qu'il véhicule.

Le nom NOVO est né de la contraction "nous + vous", avec une sonorité évoquant la nouveauté. Un nom en phase avec "la promesse éditoriale de la chaîne : porter des voix nouvelles, venues de tous horizons". Il évoque le vent nouveau qui soufflera sur les programmes et les présentateurs de la chaîne. Quant au chiffre 19, il servira évidemment de repère aux téléspectateurs qui vont devoir s'habituer à la nouvelle numérotation de la TNT.

NOVO19 arrivera sur le canal 19 à partir du 1er septembre prochain et elle a aussi un logo. Si celui de T18 avait pu intriguer, le visuel développé par l'agence Dream On et dévoilé par Ouest-France est aussi déconcertant. D'une simplicité confondante (voire enfantine), le logo dévoilé commence par un "N" épais, suivi du "O" emblématique du journal, d'un triangle inversé en guise de "V" puis d'un simple disque en guise de second "O". Le tout coloré d'un violet "Purple rain" voyant à souhait.

Pour le reste, NOVO19 entend proposer une offre "généraliste et de proximité", visant à mettre en lumière "la richesse et la diversité des régions françaises". Une grande variété de programmes est annoncée : "magazines, JT, cinéma, sport, fiction, spectacle vivant, documentaire...", détaille Ouest-France. Un talk-show quotidien de 75 minutes y sera aussi diffusé en access prime-time vers 19h.

La chaîne entend donner la parole aux Français et traiter leurs préoccupations du quotidien comme la santé, le pouvoir d'achat, l'éducation ou l'alimentation. Elle valorisera le dynamisme, le patrimoine et les initiatives citoyennes de tous les territoires, en métropole comme en Outre-mer. NOVO19 sera la première chaîne nationale implantée à Rennes, donc dans une ville de moins d'un million d'habitants.