Eurovision : ils ne nous ont pas attendus, le concours est déjà officiellement lancé - toutes les dates et heures de diffusion

Peu de gens le savent, mais l'Eurovision 2025 a déjà débuté, à Bâle, en Suisse. Voici où et quand suivre le concours jusqu'à la finale samedi.

L'Eurovision 2025, le grand concours européen de la chanson, est bel et bien débuté depuis quelques heures déjà, à Bâle, en Suisse, et vous ne le saviez sans doute pas. Après une interminable série de sélections dans les pays participants de février à avril, la 69e édition du télécrochet géant a été programmée ces mardi 13 et jeudi 15 mai pour les deux demi-finales et ce samedi 17 mai 2025 pour la grande finale. Mais une cérémonie d'ouverture a eu lieu ce dimanche après-midi même, avec le traditionnel "Turquoise Carpet" (tapis turquoise), organisée à 14h dans la ville suisse.

Lors de l'Eurovision, cette tradition joue le rôle de lancement officiel depuis des années et annonce le début de la semaine de shows en direct, avec l'arrivée des délégations des pays participants défilant les unes après les autres sur un tapis turquoise du plus bel effet. Cette année, le président du gouvernement bâlois, Conradin Cramer, ainsi que des représentants de la Société suisse de radiodiffusion et de l'Union européenne de radio-télévision (UER), les organisatrices, ont accueilli les artistes et leurs équipes.

Le tapis turquoise de l'Eurovision 2025 s'étendait sur environ 1,3 kilomètre, de la place du marché de Bâle située juste devant l'hôtel de ville, jusqu'au Riehenring, juste à côté du village de l'Eurovision, en passant par le pont Mittlere Brücke. Un premier spectacle unique aux airs de grande parade qui annonce la couleur, mais qui n'a pas été diffusé à la télévision en France. Pour en voir quelques images, rendez-vous sur le site officiel de l'Eurovision ou le site Culturebox de France TV.

Le programme des demi-finales de l'Eurovision

Ce sont évidemment les étapes suivantes qui feront entrer l'Eurovision dans le vif du sujet. Après une salve de répétitions cette semaine, les demi-finales ont été programmées les mardi 13 et jeudi 15 mai pour écrémer le nombre de participants et le faire passer à 26 seulement avant la finale. Pas de panique pour Louane ! La France faisant partie des "big 5", soit les plus gros contributeurs au concours (autrement dit ceux qui paient le plus), elle ira directement en finale.

La première demi-finale, mardi 13 mai, sera diffusée sur France 4 et sur Culturebox (Canal 14 de la TNT) à partir de 21h. A défaut d'horaires précis, voici l'ordre de passage des concurrents.

1. Islande : VÆB – "RÓA"

2. Pologne : Justyna Steczkowska – "GAJA"

3 Slovénie : Klemen – "How Much Time Do We Have Left"

4. Estonie : Tommy Cash – "Espresso Macchiato"

Espagne (qualifiée d'office) : Melody – "ESA DIVA"

5. Ukraine : Ziferblat – "Bird of Pray"

6. Suède : KAJ – "Bara Bada Bastu"

7. Portugal : NAPA – "Deslocado"

8. Norvège : Kyle Alessandro – "Lighter"

9. Belgique : Red Sebastian – "Strobe Lights"

Italie (qualifiée d'office) : Lucio Corsi – "Volevo essero un duro"

10. Azerbaïdjan : Mamagama – "Run With U"

11. Saint-Marin : Gabry Ponte – "Tutta l'Italia"

12. Albanie : Shkodra Elektronike – "Zjerm"

13. Pays-Bas : Claude – "C'est la vie"

14. Croatie : Marko Bošnjak – "Poison Cake"

Suisse (pays hôte) : Zoë Më – "Voyage"

15. Chypre : Theo Evan – "Shh"

Louane chantera (pour du beurre) dès jeudi 15 mai

La deuxième demi-finale, jeudi 15 mai, sera aussi diffusée sur France 4 et Culturebox, toujours à 21h. L'occasion de voir la prestation de Louane, qui chantera malgré tout pour du beurre, mais pour le plaisir (avec un petit air de test grandeur nature tout de même), lors de cette soirée.

1. Australie : Go-Jo – "Milkshake Man"

2. Monténégro : Nina Žižić – "Dobrodošli"

3. Irlande : EMMY – "Laika Party"

4. Lettonie : Tautumeitas – "Bur Man Laimi"

5. Arménie : PARG – "SURVIVOR"

6. Autriche : JJ – "Wasted Love"

Royaume-Uni (qualifié d'office) : Remember Monday – "What The Hell Just Happened?"

7. Grèce : Klavdia – "Asteromáta"

8. Lituanie : Katarsis – "Tavo Akys"

9. Malte : Miriana Conte – "SERVING"

10. Géorgie : Mariam Shengelia – "Freedom"

France (qualifiée d'office) : Louane – "maman"

11. Danemark : Sissal – "Hallucination"

12. Tchéquie : ADONXS – "Kiss Kiss Goodbye"

13. Luxembourg : Laura Thorn – "La Poupée Monte Le Son"

14. Israël : Yuval Raphael – "New Day Will Rise"

Allemagne (qualifiée d'office) : Abor & Tynna – "Baller"

15. Serbie : Princ – "Mila"

16. Finlande : Erika Vikman – "ICH KOMME"

Les deux soirées de demi-finales de l'Eurovision seront commentées par Stéphane Bern. Ce jeudi 15 mai, Culturebox propose aussi le concert de Louane à l'Olympia, en deuxième partie de soirée.

Le déroulement de la finale de l'Eurovision

Mais c'est bien la grande finale de l'Eurovision qui est la plus attendue. Elle aura lieu ce samedi 17 mai, à partir de 21h, et sera cette fois retransmise en direct sur France 2. L'ordre de passage des finalistes n'est pas encore connu, mais il faudra veiller jusqu'à tard dans la nuit pour connaitre le ou la gagnante.

Dès 20h30, sur la Deux comme sur France.tv, Stéphane Bern donne rendez-vous aux fans pour un "préshow exceptionnel", en direct et en immersion totale dans les coulisses de l'Eurovision. Il sera rejoint par Laurence Boccolini pour la grande soirée de chanson, se terminant par les votes.

Pour rappel, chaque artiste est noté selon un total de points composé à 50% des votes des jurys nationaux et à 50% de ceux du public. Ce dernier pourra voter dès la première chanson. Tard dans la soirée, les porte-paroles des 37 pays participants vont commencer à égrainer les résultats de leurs jurys nationaux (le fameux "France, 12 points", enfin on l'espère). Les présentateurs donneront ensuite sur scène les résultats du vote du public, qui détermineront enfin le pays et l'artiste vainqueurs.