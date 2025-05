Eurovision, le programme des demi-finales : pourquoi on ne verra pas Louane ce soir et quand interprétera-t-elle sa chanson ?

L'Eurovision 2025 a déjà débuté, à Bâle, en Suisse, avec une cérémonie d'ouverture ce week-end, suivie de la première demi-finale ce mardi. Voici la date et l'heure de passage de Louane avant la grand finale.

L'Eurovision 2025, le grand concours européen de la chanson, est bel et bien débuté, à Bâle, en Suisse. La 69e édition du télécrochet géant a débuté dès dimanche dernier, avec la cérémonie d'ouverture et son traditionnel "Turquoise Carpet", organisés dans la ville suisse. Un tapis turquoise qui s'étendait sur environ 1,3 kilomètre, et qui a vu défiler les 37 artistes participants dans une ambiance de grande parade colorée. Louane, qui représente la France cette année avec son titre "maman", y a fait sensation, en robe étoilée légèrement transparente.

Ce mardi soir, les demi-finales de l'Eurovision 2025 débutent, ouvrant désormais clairement la compétition. Elles se poursuivront jeudi 15 mai. Les deux soirées de sélection sont diffusées sur France 4 et sur Culturebox (Canal 14 de la TNT) à partir de 21h. Le but : écrémer le nombre de participants et le faire passer à 26 seulement avant la finale, programmée samedi soir.

Mais pas de panique pour Louane ! La France faisant partie des "big 5", soit les plus gros contributeurs de l'Eurovision (autrement dit ceux qui paient le plus), son titre "maman" est d'ores et déjà qualifié en finale.

Louane chantera pour la première fois à l'Eurovision jeudi

Si plusieurs artistes représentant les "big 5" de l'Eurovision, ainsi que l'artiste du pays hôte, viendront tout de même interpréter leur chanson ce soir alors qu'ils sont déjà qualifiés eux aussi (l'Espagnole Melody, l'Italienne Lucio Corsi et la Suisse Zoë Më), ce ne sera pas en revanche le cas de la Française. Louane va pour sa part faire sa toute première interprétation à l'Eurovision jeudi soir, lors de la deuxième demi-finale. Elle devrait chanter entre 22h et 22h30 selon nos estimations, puisqu'elle a été programmée après les dix premiers demi-finalistes.

Pour les plus pressés avant la finale de l'Eurovision, Louane a d'ores et déjà effectué des répétitions à Bâle qui ont donné quelques indices sur sa mise en scène. Un extrait vidéo d'une trentaine de secondes a été dévoilé sur sa deuxième répétition samedi dernier, où on voit la chanteuse interpréter son titre au milieu d'une tornade de sable lumineuse. Un symbole du temps qui passe dans une scénographie créée par Fredrik Rydman, le directeur artistique de l'artiste.

Le programme de la première demi-finale de l'Eurovision (mardi)

1. Islande : VÆB – "RÓA"

2. Pologne : Justyna Steczkowska – "GAJA"

3 Slovénie : Klemen – "How Much Time Do We Have Left"

4. Estonie : Tommy Cash – "Espresso Macchiato"

Espagne (qualifiée d'office) : Melody – "ESA DIVA"

5. Ukraine : Ziferblat – "Bird of Pray"

6. Suède : KAJ – "Bara Bada Bastu"

7. Portugal : NAPA – "Deslocado"

8. Norvège : Kyle Alessandro – "Lighter"

9. Belgique : Red Sebastian – "Strobe Lights"

Italie (qualifiée d'office) : Lucio Corsi – "Volevo essero un duro"

10. Azerbaïdjan : Mamagama – "Run With U"

11. Saint-Marin : Gabry Ponte – "Tutta l'Italia"

12. Albanie : Shkodra Elektronike – "Zjerm"

13. Pays-Bas : Claude – "C'est la vie"

14. Croatie : Marko Bošnjak – "Poison Cake"

Suisse (pays hôte) : Zoë Më – "Voyage"

15. Chypre : Theo Evan – "Shh"

Le programme de la seconde demi-finale de l'Eurovision (jeudi)